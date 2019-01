WADA i RUSADA doszły do porozumienia

Rosyjska Agencja Antydopingowa (RUSADA) doszła do porozumienia ze światową centralą (WADA) - poinformował w środę dziennikarzy rzecznik prezydenta Rosji Wladimira Putina Dmitrij Pieskow.

Strona rosyjska zobowiązała się do przekazania danych dotyczących prób antydopingowych pobranych od sportowców tego kraju.

"Pozostałe do uzgodnienia sprawy mają charakter wyłącznie techniczny i dotyczą także dalszych kontaktów między zainteresowanymi stronami" - dodał Pieskow.

W środę rozpoczęła się kolejna wizyta przedstawicieli WADA w Moskwie, którzy zamierzają otrzymać od RUSADA dane dotyczące badań sportowców Rosji dokonanych w latach 2011-2015.

Na czele delegacji stoi hiszpański naukowiec Jose Antonio Pascual, który gościł w stolicy Rosji z kolegami między 17 a 21 grudnia. Nie mogli oni wtedy osiągnąć celu wizyty, ponieważ przywieziona przez nich aparatura umożliwiająca pozyskanie danych z miejscowej bazy nie miała wymaganych w Rosji certyfikatów.

We wrześniu przywrócono rosyjską agencję w prawach członkowskich, pod warunkiem umożliwienia dostępu do laboratorium w Moskwie do 31 grudnia 2018.

RUSADA straciła akredytację światowych władz antydopingowych w 2015 roku w związku ze skandalem, w który uwikłanych było ok. tysiąca sportowców, a także trenerów, działaczy i funkcjonariuszy państwowych. 20 września 2018 roku Komitet Wykonawczy WADA podjął decyzję o przywróceniu RUSADA, uzależnioną jednak od kilku warunków - m.in. właśnie udostępnieniem danych i próbek inspektorom WADA do końca minionego roku.

Organ WADA odpowiedzialny za stwierdzanie zgodności - lub jej braku - przepisów krajowych agencji dopingowych ze standardami światowej centrali (Compliance Review Committee - CRC) zbierze się 14-15 stycznia.

"Nikogo nie dziwi, że nie dotrzymano terminu. Najwyższy czas, żeby WADA przestała dać się podchodzić Rosjanom i jak najszybciej uznała jej działanie za niezgodne z wymaganymi standardami" - ocenił dyrektor wykonawczy amerykańskiej agencji antydopingowej Travis Tygart.

W ostatnim czasie szef RUSADA Jurij Ganus zaapelował o pomoc do prezydenta Władimira Putina. "Stoimy na skraju przepaści. Proszę o ochronę teraźniejszości i przyszłości czystego sportu, obecnego i przyszłych pokoleń sportowców" - napisał.

Afera dopingowa w Rosji wybuchła w grudniu 2014 roku, gdy niemiecka stacja telewizyjna ARD wyemitowała dokument "Tajemnice dopingu - Jak Rosja produkuje swoich zwycięzców". Ukazano w nim praktyki tuszowania oraz manipulowania wynikami testów antydopingowych.