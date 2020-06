Światowa Agencja Antydopingowa (WADA), kierowana przez Witolda Bańkę, uważa, że raport przygotowany na potrzeby amerykańskiego Kongresu przez ONDCP - organ Białego Domu zajmujący się m.in. kwestiami narkotyków i dopingu - pełen jest błędów, nieścisłości i domaga się jego sprostowania.

WADA do krytycznego względem jej działalności 19-stronicowego raportu ONDCP odnosi się na 46 stronach, o czym poinformował Reuters. Antydopingowa centrala wytyka szereg błędów i nieścisłości oraz domaga się ich sprostowania, wyjaśnienia i przekazania Kongresowi USA nowej i - jej zdaniem - prawdziwej wersji.



Według Reutersa, kierujący WADA od stycznia Bańka zarzucił dyrektorowi ONDCP Jamesowi Carrollowi świadome ignorowanie błędów w dokumencie przygotowanym przez organ, którym kieruje. "A wydaje mi się, że Kongres USA i jego komisja ds. finansów powinny decydować o przekazaniu środków WADA na podstawie prawdziwych danych" - miał zwrócić się w liście do szefa ONDCP były polski minister sportu.



Stany Zjednoczone w 2020 roku wniosły największy jednostkowy wkład finansowy do WADA spośród wszystkich państw - przekazały 2,7 mln dolarów do liczącego 37,4 mln budżetu organizacji odpowiadającej za walkę z dopingiem w sporcie. Połowa całej sumy pochodzi od krajowych rządów, reszta - od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl).



W raporcie ONDCP wyliczono błędy, które zdaniem jego autorów popełnia WADA, przez co podano w wątpliwość zasadność wydawania na jej działalność środków amerykańskich podatników. Najbardziej skrytykowano postawę światowej agencji w związku z aferą dopingową w Rosji.



"Rząd USA ma obowiązek dopilnowania, aby pieniądze amerykańskiego podatnika wydawane były w sposób efektywny. Podatnicy powinni odnosić konkretną korzyść z inwestycji w WADA - w formie czystego sportu, fair play, sprawnego zarządzania światowym systemem antydopingowym i proporcjonalnej wagi głosu przy podejmowaniu decyzji przez WADA" - podkreślono w raporcie. W obecnym składzie Komitetu Wykonawczego WADA nie zasiada żaden Amerykanin, podobnie jak w 12-osobowej Komisji Zawodniczej.



Z tym stanowiskiem WADA nie zgodziła się już w pierwszej odpowiedzi, w której wskazano, że organizacja nie może być zarządzana wyłącznie przez kilka najbogatszych krajów. WADA popiera też limity kadencji dla członków Rady Fundacji, w której zasiada po 18 przedstawicieli ruchu olimpijskiego oraz rządów krajów (pięciu reprezentantów ma Europa, po czterech Azja i kontynent amerykański, trzech Afryka i dwóch Oceania), Komitetu Wykonawczego i stałych komisji, utworzenia Niezależnej Rady ds. Etyki oraz dodania miejsc dla dwóch niezależnych ekspertów do Komitetu Wykonawczego.



"Idea, że kraje powinny być reprezentowane proporcjonalnie do wkładu finansowego, nie ma sensu. Przyznanie miejsc wyłącznie tym, którzy wpłacają najwięcej, wykluczyłoby większość narodów świata z Rady Fundacji czy Komitetu Wykonawczego na zawsze i nie byłoby zgodne z najlepszymi międzynarodowymi standardami" - zauważyła WADA, dodając że USA są obecnie reprezentowane w Radzie Fundacji.



Wyrażono też zaskoczenie krytyką ze strony ONDCP, biorąc pod uwagę fakt, że USA w 2018 roku zatwierdziły proponowane reformy systemu zarządzania WADA, a ostatnio głosowały za przyjęciem nowego planu strategicznego na lata 2020-24. Bańka stoi na czele WADA od początku 2020 roku. Nieustannie zapowiada, że jednym z jego najważniejszych celów jest powiększenie budżetu organizacji.

