W Zakopanem rozpoczyna się I Europejski Kongres Sportu i Turystyki

I edycja Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki odbędzie się w Nosalowym Dworze w Zakopanem. Czy w jej trakcie pojawią się diagnozy i wnioski na przyszłość? Dyskusje odbędą się w 8 blokach tematycznych. Przewidziano udział prawie 100 prelegentów w ponad 60 panelach dyskusyjnych. Partnerem medialnym I Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki jest Interia. Transmisje z Kongresu będzie można śledzić od wtorku do czwartku na antenie stacji Polsat Sport News.

I. Sport a wojna

Od ponad siedmiu miesięcy opinia publiczna śledzi doniesienia z pola walki po napaści Rosji na Ukrainę. Świat sportu szybko uczy się nowej roli w nowej sytuacji. Tej kwestii będzie poświęcony pierwszy blok tematyczny. Prelegenci i goście porozmawiają o sankcjach, zastanowią się nad problemem wspólnej strategii wobec wojny i ocenią rolę sportu. W dyskusji weźmie udział m.in. Kamil Bortniczuk, minister sportu.

II. Wielkie imprezy

Problem organizacji wielkich imprez sportowych zostanie omówiony w kolejnym bloku. Punktem wyjścia do dyskusji są Igrzyska Europejskie Kraków Małopolska 2023. Igrzyska są największym sportowym wydarzeniem roku na świecie i jednocześnie szansą na promocję Polski. Prelegenci opowiedzą o wyzwaniach związanych z organizacją wielkich imprez, o logistyce i kulisach (na przykładzie MŚ w siatkówce). Zastanowią się jak przełożyć wielkie wydarzenie na rozwój gospodarczy oraz jak podnieść poziom sportu w Polsce. W tym bloku wystąpią m.in.: marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, wiceprezes PZLA Sebastian Chmara, prezes PZPS Sebastian Świderski oraz były prezes PZPN - Michał Listkiewicz.

III. Sport zawodowy i pieniądze

Trzeci blok zostanie poświęcony sportowi zawodowemu i pieniądzom. W panelach dyskusyjnych dyskutanci będą zastanawiać się jak zbudować klub sportowy, jakie są koszty wywalczenia medalu olimpijskiego i jak skuteczne szkolić młodzież. Wypowiedzą się m.in. prezesi klubów ligowych: Karol Klimczak z Lecha Poznań i Grzegorz Bednarski z Piasta Gliwice, a także przedstawiciele innych dyscyplin: m.in.: Apoloniusz Tajner, były prezes PZN, Tomasz Majewski, wiceprezes PZLA oraz Artur Siódmiak, były reprezentant Polski w piłce ręcznej.

IV. Sport masowy i rekreacja

Zagadnienie rekreacji i sportu masowego zostanie podjęte przez uczestników czwartego bloku dyskusyjnego. Tematy to m.in. rola sportu w procesie edukacji szkolnej, programy identyfikacji talentów, aktywizacja seniorów. Wśród prelegentów znajdą się: Mateusz Kusznierewicz, żeglarz i olimpijczyk, Marcin Możdżonek, były siatkarz, Adam Kszczot, były lekkoatleta i Rafał Kubacki, były znakomity dżudoka.

V. Sport bez barier

W piątym bloku nazwanym "Sport bez barier" uczestnicy będą debatować o znaczeniu aktywności sportowej dla osób z niepełnosprawnościami i o roli mediów w budowaniu popularności parasportu. Głos w debacie zabiorą m.in.: Marcin Ryszka, dziennikarz Goal.pl, Marek Dragosz, trener AMP Football, Maciej Lepiato, mistrz paraolimpijski oraz Przemysław Babiarz, dziennikarz TVP Sport.

VI. Innowacje w sporcie

Tematyką będzie rozwój technologii, który z jednej strony mogą uatrakcyjnić sportowe widowisko, z drugiej zatrzymać widzów w domu, przed ekranem. Czy zagrażają nam puste stadiony? W dyskusji wezmą udział m.in.: Marian Kmita i Marek Szkolnikowski, szefowie redakcji sportowych Polsatu i TVP. Innowacje to także rola metadanych, które - przy właściwym wykorzystaniu - pomagają optymalizować trening. O tym opowiedzą m.in.: Oskar Kaczmarczyk, były statystyk reprezentacji Polski w siatkówce i Mateusz Januszewski z EkstraStats.

VII. Turystyka po pandemii

Turystyka jest jedną z najszybciej rozwijających się branż na świecie. Jest jednak branżą wrażliwą, co pokazały lata 2008, 2010, 2020, 2022. Nieprzewidziane wyzwania wniosły w turystykę bezprecedensowe zakłócenia, spadki podróży, bankructwa i niepewność co do dalszego funkcjonowania branży. Jak sobie z tym radzić?

VIII. E-sport sportem przyszłości

Będzie też blok o e-sporcie. Dla wielu to sport przyszłości, mający swoje gwiazdy . Na forum EKSiT zostanie zaprezentowane studium przypadku największej e-sportowej imprezy świata, czyli katowickich Intel Extreme Masters.

Panel o kobietach w sporcie

Dodatkowo przewidziano czas na panel o roli kobiet we współczesnym sporcie. Poprowadzi go Iwona Niedźwiedź, była reprezentantka Polski w piłce ręcznej, a jej rozmówczyniami będą: lekkoatletka Sofia Ennaoui, Katarzyna Skorupa, była siatkarka, Agnieszka Bibrzycka, była koszykarka oraz Joanna Sakowicz-Kostecka, była tenisistka i komentatorka tenisa.

Piłkarski akcent na koniec

Podczas ostatniego dnia kongresu selekcjoner Czesław Michniewicz ma ogłosić szeroką kadrę na mundial w Katarze. Na liście ma się znaleźć aż 55 piłkarzy, a ogłoszenie wstępnych składów wymagane jest przez FIFA.