​W tym roku zakończy się budowa Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej

Budowa Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej to jedna z kluczowych inwestycji samorządu województwa, która ma zostać ukończona w drugiej połowie roku. W ramach inwestycji o wartości 140 mln zł powstanie jeden z najnowocześniejszych w Polsce i w Europie Środkowej ośrodków biathlonu i narciarstwa biegowego.

Pomimo srogich warunków pogodowych, które panują w położonych przy polsko-czeskiej granicy Jakuszycach, prace przy budowie Dolnośląskiego Centrum Sportu przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Roboty budowlane prowadzone są teraz przede wszystkim wewnątrz wielkogabarytowego obiektu, w którym będą znajdować się m.in. hotel, basen, siłownia, sale gimnastyczne, pomieszczenia dla zawodników czy wielki podziemny parking.

Kinga Jaworek z Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki w rozmowie z PAP wskazała, że wewnątrz budynku prowadzone są m.in. prace tynkarskie i montaż instalacji.

- Z prac na zewnątrz przygotowujemy się od zadaszenia sali gimnastycznej i sali konferencyjnej" - przekazała Jaworek i dodała, że wkrótce w budynku będą montowane okna i drzwi oraz ruszą też prace wykończeniowe.

Wiosną zaś rozpocznie się rozbudowa strzelnicy biathlonowej. - Wówczas też ruszą prace związane ze stadionem, czyli budowa rolkostrad, budowa małego boiska treningowego i reszta prac terenowych - wspomniała Jaworek.

Dodała, że mimo trudnych warunków atmosferycznych, jakie w zimie panują w Jakuszycach, na budowie Centrum nie było ani jednego dnia przestoju.

Jaworek wskazała, że budowa ośrodka znacząco wpłynie na zmianę obrazu Jakuszyc.

Opracowanie koncepcji budowy Centrum zostało poprzedzone licznymi analizami, które pokazały, jak ten ośrodek powinien wyglądać.

- Staraliśmy się zebrać najlepsze praktyki z całego świata, co powinno się w takim ośrodku znaleźć; stąd np. pomysł na to, by był tu przystanek kolejowy - powiedziała Jaworek.

Zaznaczyła przy tym, że Dolnośląskie Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej to jeden z nielicznych obecnie tego typu ośrodków na świecie budowany od podstaw.

Budowa Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej ma się zakończyć w drugiej połowie roku. W nowoczesnych budynkach znajdzie się m.in. basen, multimedialne Muzeum Sportu i Turystyki, centrum odnowy biologicznej z siłownią, sala gimnastyczna do treningu dla siatkarzy i koszykarzy czy 38 pokoi hotelowych z komorami hipoksyjnymi. Będzie tam też zaplecze konferencyjne oraz gastronomiczne i podziemny parking na ponad 140 samochodów.

Inwestycja zakłada również budowę ścieżek rowerowych, rolkostrad, tras biegowych, biathlonowych ze strzelnicą i boiska do piłki nożnej z bieżnią lekkoatletyczną. W okolicy obiektu planowane jest otwarcie dużej wypożyczalni nart zimą i wypożyczalni rowerów latem.

Koszt budowy Dolnośląskiego Centrum Sportu wyniesie ponad 140 mln zł. Centrum powstaje dzięki współpracy samorządu województwa dolnośląskiego z rządem.(PAP)

autor: Piotr Doczekalski

