Arena Lodowa w Tomaszowie Mazowieckim jest gotowa na ponowne przyjęcie reprezentantów kraju w łyżwiarstwie szybkim i short tracku, którzy rozpoczynają wspólne zgrupowanie. "Lód już na nich czeka" - zapewnił prezes Tomaszowskiego Centrum Sportu Roman Derks.

Jedyna w kraju hala z krytym torem do łyżwiarstwa szybkiego od poniedziałku ponownie wypełni się czołowymi w kraju panczenistami i specjalistami od krótkiego toru.

"Wreszcie do naszej areny wraca życie. Otworzyliśmy się już dla mieszkańców miasta, a teraz czekamy na reprezentantów kraju. Lód - zarówno na torze, jak i lodowisku - jest już zamrożony. Długo czekaliśmy na ten moment, bo rozmroziliśmy wszystko w połowie marca, a potem przez epidemię koronawirusa hala świeciła pustkami, co wykorzystaliśmy na prace modernizacyjne" - powiedział PAP Derks.

Łącznie do 25 lipca w tomaszowskiej Arenie Lodowej do nowego sezonu ma przygotowywać się około 60 zawodników z seniorskiej i juniorskiej kadry. Wśród nich będą m.in. Natalia Czerwonka, Karolina Bosiek, Natalia Maliszewska oraz inni czołowi zawodnicy w kraju.

Derks zapewnił, że kadrowicze będą trenować w komfortowych warunkach, ponieważ zakończono właśnie kompleksową modernizację maszynowni chłodniczej, odpowiadającej za jakość lodu. Trwająca od ponad pół roku inwestycja za ok. 2 mln zł została sfinansowana przez Ministerstwo Sportu i miasto Tomaszów Mazowiecki.

"To dla nas próba generalna po zakończeniu trwających od kilku miesięcy prac. Można powiedzieć, że prawdziwy test bojowy, bo mrozimy lód w środku lata. Dzięki inwestycji jego temperatura będzie wynosiła teraz minus 11 stopni Celsjusza, a wcześniej mogliśmy mrozić go do minus 6 stopni. Zmniejszy się też wilgotność wewnątrz hali, dzięki czemu uzyskamy wysoki standard toru i lodowiska również latem. Nikt nie powinien narzekać" - podkreślił szef Tomaszowskiego Centrum Sportu.

Zgrupowanie rozpocznie się w niedzielę po południu w Spale. Zarówno w Centralnym Ośrodku Sportu, jak i w Arenie Lodowej kadrowiczów będzie obowiązywał reżim sanitarny.

"W samej hali zawodnicy będą trenować bez maseczek. Grupy będą 16-osobowe, więc na długim torze nie będzie tłoku, zresztą cała powierzchnia naszego obiektu to 6 tys. metrów kwadratowych i może przyjąć wielu sportowców jednocześnie. Dla wszystkich przygotowaliśmy punkty do dezynfekcji rąk" - dodał Derks.

W Tomaszowie Maz. w połowie listopada ma rozpocząć się nowy sezon Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim.

