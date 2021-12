W Polsce odbędą się wkrótce mistrzostwa świata w niezwykłej dyscyplinie

Paweł Czado Sport

Najlepsi piłkarze z całego świata przyjadą w grudniu do Gliwic żeby wziąć udział w mistrzostwach świata w teqballu. To jakby tenis nożny stołowy. Ambasadorami tej nowej dyscypliny sportu są Luis Figo, Charles Puyol a także Ronaldinho, który uwielbia w to grać. Wstęp na mistrzostwa, które odbędą się w Arenie Gliwice, będzie bezpłatny.

