W Barcelonie już wiedzą, co z Gündoganem. Piłkarz zszedł z boiska ze łzami w oczach

Gündogan musiał opuścić plac gry po starciu z Adrienem Rabiotem. Obolały piłkarz zakończył udział w meczu, a w kolejnych minutach pojawiły się informacje, że na jego biodrze jest już duży siniak. Reprezentant Niemiec miał następnie przejść badania sprawdzające, czy w wyniku zdarzenia mógł doznać poważniejszego urazu. Rudi Völler, tymczasowy selekcjoner niemieckiej kadry, który w ostatnich dniach zastąpił zwolnionego Hansiego Flicka, uspokajał jednak, że najprawdopodobniej piłkarz nie doznał złamań i co najwyżej będzie musiał wstrzymać się przez kilka dni od treningów by wrócić do pełni sił.