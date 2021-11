Voucher na mecz za oddaną krew. Taki pomysł mają w Tychach

"Dostarczamy krew do 125 szpitali przez cały rok. W każdej chwili może być potrzebna. Bazujemy na współpracy z lokalnymi społecznościami. Dlatego cieszymy się z propozycji kontynuowania współpracy. Jesteśmy wdzięczni, że klub włączył się do promocji krwiodawstwa" - powiedział po wtorkowym podpisaniu umowy dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Stanisław Dyląg.

Prezes Bartnicki zwrócił uwagę, że koronawirus nie jest jedyną chorobą, z jaką obecnie się walczy i krew jest w dalszym ciągu niezbędna w medycynie, zwłaszcza w regionie o tak rozwiniętej transplantologii.

"Sportowcy są osobami popularnymi, co może pomóc w promocji słusznych idei. Poza tym, jako zdrowi ludzie, mogą się krwią podzielić. Będę namawiał piłkarzy, nie tylko z pierwszego zespołu, do oddawania krwi. Ja nigdy tego nie robiłem, ale chyba mogę zacząć" - dodał.

Voucher na mecz za oddaną krew

Kierujący sekcjami hokeja i koszykówki Krzysztof Woźniak przypomniał, że rok wcześniej hokeiści, jako covidowi ozdrowieńcy, oddawali osocze w walce z pandemią koronawirusa.

"Mam nadzieję, że to pomogło. Kontynuujemy akcję, która wśród kibiców cieszyła się dużym zainteresowaniem. Po oddaniu krwi będą mogli otrzymać vouchery na mecze GKS. Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji i kibicowania naszym zawodnikom. Sportowcy sami zadecydują, kiedy mogą oddać krew, ja robiłem to już wielokrotnie" - stwierdził.

Hokeiści GKS występują w ekstraklasie, a piłkarze nożni i koszykarze na zapleczach najwyższych klas rozgrywkowych.

Piotr Girczys