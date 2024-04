Kontrowersje wokół końca kariery Vontae Davisa. Nagła decyzja zaskoczyła wszystkich

W trakcie spotkania z Los Angeles Chargers odpuścił Mike'a Williamsa, który zaliczył touchdown. Wyraźnie wzburzony Vontae Davis postanowił opuścić trwający mecz utrzymując, że "jest skończony". Zgodnie z późniejszym oświadczeniem trenera Seana McDermotta, reszta drużyny, a także sztab szkoleniowy nie wiedzieli, czy oznacza to koniec kariery Amerykanina, czy może tylko rezygnację z dalszej walki w meczu. Jak się później okazało, to pierwsze. Davis oficjalnie ogłosił po tamtym spotkaniu zakończenie kariery.

Media przez wiele tygodni roztrząsały powody rezygnacji Davisa, rozkładając je na czynniki pierwsze. Sam zawodnik lakonicznie stwierdził, że podczas tamtej akcji zrozumiał, że "futbol amerykański przestał być tym, do czego został stworzony".

"Śmierć Vontae Davisa to niesamowicie przykra wiadomość. To był wspaniały człowiek, kumpel i gracz. Moje modlitwy płyną do rodziny Vontae" - napisał na platformie "X" Jim Irsay, właściciel Indianapolis Colts.