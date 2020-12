Vendee Globe. Yannick Bestaven odzyskał prowadzenie

Francuz Yannick Bestaven (Maitre Coq IV) odzyskał prowadzenie w okołoziemskich regatach samotników Vendee Globe. O 31 mil morskich (ponad 57 km) wyprzedza rodaka Charliego Dalina (Apivia).

Daleko za tymi żeglarzami trwa rywalizacja o trzecie miejsce. Obok siebie płyną Niemiec Boris Herrmann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) i Francuz Jean Le Cam (Yes we Cam !). Tracą do lidera przeszło 250 mil (465 km).



Na piątej pozycji plasuje się Francuz Damien Seguin (Groupe Apicil), a na szóstej Niemka Isabelle Joschke (MACSF). Inny francuski żeglarz Thomas Rouyant (LinkedOut), który jeszcze kilka dni temu był na czele regat, jest obecnie 10. Zmagania trwają już ponad półtora miesiąca.



Dotychczas w Vendee Globe wygrywali wyłącznie reprezentanci Francji. Rekord należy do Armela Le Cleac'ha, który na przełomie 2016 i 2017 roku opłynął Ziemię w czasie 74 dni 3 godzin i 35 minut. Uczestnicy wyścigu nie mogą zawijać do portów ani korzystać z pomocy z zewnątrz.



