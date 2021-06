​US Open w golfie. Meronk bez awansu, Bland i Henley liderami

Po dwóch rundach golfowego turnieju US Open Adrian Meronk zanotował sumę +9 uderzeń, co nie pozwoliło mu awansować do weekendowej rozgrywki i tym samym zakończył swój wielkoszlemowy debiut.

