US Open. Emma Raducanu pokonuje w finale Leylah Fernandez 6:4, 6:3

Sport

Aż trudno w to uwierzyć. 18-letnia Emma Raducanu, 150. w rankingu WTA, która do US Open dostała się z kwalifikacji, wygrała turniej. W finale dwóch nastolatek Brytyjka pokonała o kilka miesięcy starszą Kanadyjkę Leylah Fernandez 6:4, 6:3. Mecz był bardzo zacięty. Trwał godzinę 51 minut.

