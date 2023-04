Urszula Radwańska jak Iga Świątek. Dosadne słowa ws. startów Rosjan

Moim zdaniem władze tych organizacji przespały moment, kiedy na początku wojny powinny zostać wyciągnięte odpowiednie konsekwencje. W naszej dyscyplinie jest wielu sportowców, którzy nie reagują na to, co dzieje się we wschodniej Europie. Przecież jest nawet tenisistka (Weronika Kudermietowa – przyp. red.), której sponsor jest objęty sankcjami. A ona dumnie prezentuje jego logo na koszulce. Ja od początku byłam za tym, aby wykluczyć Rosjan i Białorusinów ze startów. (...) Nie wiem, co jeszcze musi się stać, żeby ATP i WTA w końcu zrobiły, co do nich należy.

~ wyznała zawodniczka.