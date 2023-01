"Armia ta dopuszcza się okrucieństw, zabija, gwałci i grabi. To właśnie ją ignoranci MKOl chcą umieścić pod białą flagą, która pozwoli (Rosjanom) na rywalizację " - podkreślił ukraiński minister.

To kolejny bardzo mocny głos z Ukrainy w dyskusji na temat ewentualnego startu Rosjan i Białorusinów w przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich. Wcześniej na ten temat wypowiadali się w takim samym tonie Wołodymyr Zełenski , prezydent Ukrainy, Mychajło Podolak , jego doradca, czy Wadym Hutcajt , minister sportu, który zagroził nawet bojkotem imprezy przez ukraińskich sportowców.

IO w Paryżu. MKOl rozważa dopuszczenie Rosjan i Białorusinów do startu

Zełenski powiedział, że pozytywna decyzja MKOl-u oznaczałoby pokazanie, że "terror może być czymś do przyjęcia" . Z kolei Podolak napisał na portalu społecznościowym, iż " MKOl jest promotorem wojny, morderstwa i zniszczenia".

Od czasu inwazji na Ukrainę w lutym ubiegłego roku Rosja i jej sojusznik, Białoruś, została wykluczona z większości sportów olimpijskich, jednak według MKOl-u "żaden sportowiec nie powinien być pozbawiony możliwości rywalizacji z powodu paszportu", dlatego należy "dalej badać" sposób dopuszczenia zawodników z tych krajów do startu, co by miało nastąpić pod neutralną flagą.