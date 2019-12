Turniej Grand Prix FIDE. Wojtaszek kończy rywalizację w Jerozolimie

W środę rozpoczyna się w Jerozolimie czwarty, ostatni turniej cyklu Grand Prix FIDE. Wśród 16 uczestników jest czołowy polski szachista Radosław Wojtaszek. Rywalizacja potrwa do 23 grudnia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ale pudło Erlinga Haalanda! Jak wypadnie w meczu z Liverpoolem? © 2019 Associated Press

Do udziału w cyklu Grand Prix FIDE zaproszono 22 zawodników z czołówki światowej. Dwóch najlepszych w końcowej punktacji zakwalifikuje się do turnieju kandydatów - rywalizacji dającej bezpośrednią przepustkę do meczu o mistrzostwo świata z Norwegiem Magnusem Carlsenem.

Reklama

W Jerolimie wystartuje m.in. czterech arcymistrzów z czołowej dziesiątki rankingu FIDE, na czele z Francuzem Maxime'em Vachier-Lagrave (4. w rankingu FIDE, 2780 pkt), Szachrijarem Mamedjarowem (7. FIDE, 2772) z Azerbejdżanu i Rosjaninem Janem Niepomniaszczim (9. FIDE, 2767). Tych trzech szachistów walczyć będzie o miejsce w czołowej dwójce końcowej klasyfikacji cyklu i dołączenie do jej obecnego lidera Rosjanina Aleksandra Griszczuka, który w dotychczasowych trzech turniejach praktycznie zapewnił sobie awans do przyszłorocznej rywalizacji kandydatów.

Z powodów zdrowotnych nie wystąpią w Izraelu arcymistrzowie Lewon Aronjan (Armenia) i Tejmur Radżabow (Azerbejdżan).

Cykl składa się z czterech turniejów, każdy z uczestników wybiera udział w trzech z nich. W każdym startuje po 16 szachistów, walka toczy się systemem pucharowym: cztery rundy po dwie partie klasyczne - mecz i rewanż, a w przypadku remisu - dogrywki w partiach skróconych trzeciego dnia.

Pierwszy turniej GP FIDE odbył się w maju w Moskwie. Wygrał Niepomniaszczi, który w finale pokonał swojego rodaka Griszczuka 2,5:1,5 po dogrywce. Wojtaszek awansował do półfinału. Najlepszy obecnie polski szachista Jan-Krzysztof Duda odpadł w pierwszej rundzie.

W drugiej imprezie cyklu w Rydze triumfował Mamedjarow, wygrywając w finale z Vachier-Lagrave'em 5:4 po dogrywce. Swoje pierwsze punkty zdobył w stolicy Łotwy Duda, który w ćwierćfinale przegrał po dogrywce z późniejszym zwycięzcą.

21-letni Polak znakomicie spisał się w trzecim turnieju w Hamburgu, gdzie awansował aż do finału, w którym uległ Griszczukowi 2,5:3,5 po dogrywce. Wojtaszek odpadł w pierwszej rundzie po dogrywce, także rywalizując z późniejszym triumfatorem.

W klasyfikacji generalnej po trzech imprezach Grand Prix FIDE prowadzi Griszczuk - 20 pkt. Drugie miejsce zajmuje Vachier-Lagrave - 13, na kolejnych plasują się Mamedjarow - 10, Niepomniaszczi - 9, Duda - 8 oraz Rosjanin Daniił Dubow i Wojtaszek - po 5. Griszczuk, Duda i Dubow wystąpili już w trzech turniejach cyklu i nie powiększą swojego dorobku.

Zwycięzca turnieju otrzymuje 8 pkt, finalista - 5, półfinaliści - po 3, a pokonani w drugiej rundzie - po 1 pkt. Za zwycięstwo na każdym etapie bez konieczności dogrywki dodawany jest jeden punkt.

Pula nagród w każdym turnieju GP FIDE wynosi 130 tysięcy euro (24 tys. dla triumfatora, 14 tys. dla pokonanego w finale). Dodatkowo 280 tys. euro będzie rozdzielone między czołową dziesiątkę końcowej punktacji cyklu (50 tys. dla zwycięzcy).

Klasyfikacja Grand Prix FIDE (po 3 z 4 turniejów):

1. Aleksander Griszczuk (Rosja) 20 (3 turnieje)

2. Maxime Vachier-Lagrave (Francja) 13

3. Szachrijar Mamedjarow (Azerbejdżan) 10

4. Jan Niepomniaszczi (Rosja) 9

5. Jan-Krzysztof Duda (Polska) 8 (3)

6. Daniił Dubow (Rosja) 5 (3)

7. Radosław Wojtaszek (Polska) 5

8. Peter Swidler (Rosja) 4 (3)

9. Wesley So (USA) 4

10. Hikaru Nakamura (USA) 3 (3)

11. Weselin Topałow (Bułgaria) 3

12. Yu Yangyi (Chiny) 2

13. Wei Yi (Chiny) 2

14. Siergiej Karjakin (Rosja) 1

15. David Navara (Czechy) 1

cegl/ af/