Turniej Grand Prix FIDE w Hamburgu. Zwycięstwo Dudy, remis Wojtaszka na początek

Jan-Krzysztof Duda pokonał białymi Jana Niepomniaszczego, a Radosław Wojtaszek zremisował tym samym kolorem z innym Rosjaninem Aleksandrem Griszczukiem w pierwszym dniu rozgrywanego w Hamburgu trzeciego szachowego turnieju cyklu Grand Prix FIDE.

Czołowi polscy arcymistrzowie grali we wtorek z finalistami pierwszej imprezy GP w Moskwie i czołowymi zawodnikami cyklu po dwóch rundach. Griszczuk jest współliderem wraz z Szachrijarem Mamiedżarowem z Azerbejdżanu - obaj po 10 punktów, a Niepomniaszczi zajmuje trzecie miejsce, mając o punkt mniej.

21-letni Duda jest notowany na 20. miejscu w rankingu światowym (2748 pkt). Jego rywal zajmuje szóstą lokatę w tym zestawieniu (2773). Polak zwyciężył po 44 posunięciach. Klasyfikowany na 26. pozycji w świecie 32-letni Wojtaszek (2728) uzyskał remis z także wyżej klasyfikowanym przeciwnikiem (10. lokata, 2764) po 46 posunięciach.

W środę odbędą się partie rewanżowe pierwszej rundy. Obydwaj Polacy zagrają czarnymi figurami.

Do Grand Prix FIDE zaproszono 22 zawodników z czołówki światowej. Dwóch najlepszych w końcowej punktacji cyklu zakwalifikuje się do turnieju kandydatów - rywalizacji dającej bezpośrednią przepustkę do meczu o mistrzostwo świata z Norwegiem Magnusem Carlsenem.

Cykl składa się z czterech turniejów, każdy z uczestników wybiera udział w trzech z nich. W każdym startuje po 16 szachistów, walka toczy się systemem pucharowym: cztery rundy po dwie partie klasyczne - mecz i rewanż, a w przypadku remisu - dogrywki w partiach skróconych trzeciego dnia.

Gospodarzem ostatniego GP FIDE będzie Tel Awiw (10-24 grudnia). Z Polaków w Izraelu wystartuje Wojtaszek.

Pula nagród w każdym z czterech turniejów wynosi 130 tysięcy euro (24 tys. dla triumfatora). Dodatkowo 280 tys. euro będzie rozdzielone między czołową dziesiątkę końcowej punktacji cyklu (50 tys. dla zwycięzcy)