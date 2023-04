Turcja walczy o igrzyska. Przewodniczący MKOl z wizytą u Erdogana

Spotkanie w Stambule, na którym obecny był również minister sportu Mehmet Kasapoğlu, odbyło się za zamkniętymi drzwiami. Serwis "Inside the Games" przekazał, że rozmowy Bacha i Erdogana dotyczyły głównie organizacji igrzysk olimpijskich w 2036 roku, które chciałaby gościć u siebie Turcja.

Igrzyska olimpijskie w 2036 roku w Turcji?

Teraz jednak, choć i tym razem jest sporo kandydatur, bo mówi się o Katarze, Indiach, Węgrzech, Korei Południowej, Niemczech, Egipcie i Meksyku, szanse Turków mogą być większe. Erdogan i jego rząd uważają, że większość infrastruktury wymaganej do organizacji igrzysk już istnieje i tylko niewielka liczba obiektów będzie wymagała wybudowania . Poza tym Stambuł jest dziewiątym najczęściej odwiedzanym miastem na świecie, więc według burmistrza tego miasta nie miałby problemu z przyjęciem ogromnego napływu kibiców, którzy przybyliby na igrzyska.

Padł też argument, że byłby to pierwszy kraj, w którym dominują muzułmanie, organizujący igrzyska olimpijskie. O pierwszych efektach rozmów Bacha i Erdogana powinniśmy dowiedzieć się niebawem, ale wygląda na to, że Turkom bardzo zależy, by dopiąć swego i w końcu ugościć olimpijczyków.