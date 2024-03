Trzykrotny medalista olimpijski poważnie kontuzjowany. Był już w śpiączce

Trzykrotny medalista olimpijski w jeździectwie Australijczyk Shane Rose doznał poważnej kontuzji podczas treningu przełajowego. W trakcie przygotowań do startu w igrzyskach w Paryżu 50-letni Rose jadąc na swoim koniu Virgil miał groźny upadek. To kolejna poważna kontuzja medalisty olimpijskiego, który w 2006 roku przez ponad tydzień był w śpiączce farmakologicznej po tym, jak koń kopnął go w głowę.