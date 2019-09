Wielkie zmiany w największym polskim tytule sportowym na rynku prasy codziennej - "Przeglądzie Sportowym". Z posadą szefa żegna się Przemysław Rudzki oraz dyrektor całego sportu w grupie RASP Michał Pol. Wiosną przyszłego roku stery przejmie Michał Kołodziejczyk, obecnie odpowiadający za sport w Wirtualnej Polsce.

W ostatnim dniu piłkarskiego okienka transferowego światło dzienne ujrzały równie spektakularne zmiany w rodzimym środowisku dziennikarstwa sportowego. Kadrowa rewolucja dotyczy redakcji oraz polityki wydawniczej segmentu sportowego Ringier Axel Springer Polska. I tak red. Rudzki żegna się z posadą redaktora naczelnego "PS", a red. Pol przestanie być szefem sportu w całym sportowym pionie RASP.

Ich miejsce, rozpoczynając pracę w firmie w drugim kwartale 2020 roku, zajmie red. Kołodziejczyk, zostając nowym redaktorem "PS" i Onet Sport. W ostatnich latach, od początku 2015 roku, był on redaktorem naczelnym WP SportoweFakty. W rozmowie z wirtualnemedia.pl powiedział, że nie ustalił jeszcze dokładnie, kiedy pożegna się z Wirtualną Polską i dołączy do Ringier Axel Springer Polska. - Jestem przekonany, że dojdziemy do porozumienia - stwierdził.

Red. Rudzki pełnił obowiązki szefa "PS" od połowy 2017 roku, z kolej red. Pol w tym samym czasie przeszedł na stanowisko dyrektora zarządzającego segmentem sportowym w firmie. Obaj zupełnie żegnają się z firmą.

W reakcji na ogłoszenie zmian w "PS", za współpracę z dziennikiem podziękowali Mateusz Borek z Polsatu i szef grupy Weszło Krzysztof Stanowski. Obaj, w "erze" Rudzkiego i Pola, publikowali cotygodniowe felietony.

- Serdecznie dziękuję za kilka lat współpracy - napisał na Twitterze red. Borek, kierując podziękowania "PS", a za zaufanie wdzięcząc się red. Rudzkiemu. Później jeszcze pogratulował nowemu naczelnemu i wyjaśnił powód swojego odejścia: - Przyłączam się do gratulacji i dobrze życzę. Wielkie wyzwanie dla Michała. Moja decyzja była spontaniczna, związana z tym, że współpracę zaproponował mi Przemek. Uważałem, że teraz tak powinienem się zachować. Do "PS" wracałem kilka razy, więc może kiedyś wrócę. Ukłony - napisał znany komentator.

