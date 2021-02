Rozpoczął się trzeci dzień poszukiwań trzech himalaistów, którzy w czwartek atakowali szczyt K2. W akcji pomaga pakistańska armia. Eksperci sugerują, że nadzieje na odnalezienie żywych wspinaczy są nikłe, a helikoptery wypatrują ciał Muhammada Ali Sadpary, Johna Snorriego i Juana Pablo Mohra.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Magdalena Gorzkowska atakuje szczyt K2. Wideo INTERIA.TV

Pakistańczyk Muhammad Ali Sadpara, Islandczyk John Snorri oraz Chilijczyk Juan Pablo Mohr, wciąż pozostają uznani za zaginionych, po ataku szczytowym na K2, jakiego dokonywali w pierwszym tygodniu lutego.

Reklama

Poszukiwaniami zarządza kierownik komercyjnej ekspedycji Chhang Dawa Sherpa, który chwali zaangażowanie rządu Pakistanu "Loty na wysokości siedmiu tysięcy metrów. W ostatnich trzech dniach piloci wykonali świetną pracę. Wielkie podziękowania za pomoc dla rządów Pakistanu i Islandii" napisał na Twitterze.

Dawa Sherpa pomaga w nawigacji helikopterami, kierując je w miejsca, gdzie mogą znajdować się ciała himalaistów. Udział w poszukiwaniach biorą też inni doświadczeni himalaiści - Simone Moro i Vanessa O'Brien.

Nadzieje na odnalezienie wspinaczy żywych są nikłe. Poszukiwania utrudnia kiepska widoczność, w poniedziałek chmury i mgła pokrywają znaczną część gór. Mimo to udało się odnaleźć część przedmiotów, należących do trójki zaginionych. To mocny trop i nadzieja na szybsze zakończenie poszukiwań.

16 stycznia dziesięciu Nepalczyków dokonało historycznego wyczynu wchodząc na K2 - ostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik. W piątek na K2, drugim co do wysokości szczycie globu, lecz uważanym za najtrudniejszy technicznie, doszło do kolejnej tragedii.



Zginął bułgarski himalaista 42-letni Atanas Skatow, zdobywca 10 z 14 ośmiotysięczników, w tym Everestu dwoma różnymi drogami.



W pierwszym tygodniu lutego szczyt K2 próbowała zdobyć Magdalena Gorzkowska, co zakończyło się niepowodzeniem.

MR