A jak AWFiS w Gdańsku. Jedyna sportowa uczelnia wyższa w naszym kraju ze sportem w nazwie - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, reszta uczelni to zwykłe AWF. W poprzednim roku AWFiS nawiązała bliską współpracę z największym klubem regionu, Lechią Gdańsk, a w przyszłym ma być jej jeszcze więcej na mieście, m.in. dzięki kampanii wizerunkowej.

B jak Bystra. To co prawda poza Trójmiastem, w powiecie gdańskim, czyli tym otaczającym stolicę województwa, ale to właśnie w gminie Bystra ma budować bazę treningową Lechia Gdańsk. Czas najwyższy, wszystkie największe akademie klubów ekstraklasowych dawno już na to wpadły, a przecież szkolenie ma znaczenie.

C jak Czubak Karol. Napastnik jest najskuteczniejszym (ex aequo z Hubertem Adamczykiem) zawodnikiem Arki Gdynia z sześcioma golami na I-ligowym półmetku. Od skuteczności na wiosnę będzie zależeć czy Arka powróci na najwyższy szczebel rozgrywek. W pierwszym meczu na wiosnę Żółto-Niebiescy zagrają z Widzewem w Łodzi, tam nieudany poprzedni sezon zaliczył Czubak. Będzie miał coś do udowodnienia.

D jak Dadci-Smoliniec Adriana. Chciałem tu dać derby Trójmiasta w piłce nożnej, ale są rzeczy ważniejsze od sportu. Otóż Adriana, olimpijka z Aten, po karierze założyła klub UKS Ada Judo Fun, by przez sport, przez judo, aktywizować osoby z niepełną sprawnością intelektualną. W 2021 r. jej klubowi, po latach udało się pozyskać własny kąt w Gdańsku-Wrzeszczu. Lokal jest do kapitalnego remontu, będziemy śledzić i wspierać działania Ady i jej ekipy.



Sporty walki Mistrzyni judo, Adriana Dadci-Smoliniec zbiera środki na remont klubu dla sportowców z niepełną sprawnością

E jak Ekstraliga rugby. Trójmiasto od zawsze było mekką gry "w jajo", Lechia Gdańsk nigdy z ligi nie spadła, Arka Gdynia w 2022 r. obchodziła bardzo owocne ćwierćwiecze istnienia, a Ogniwo Sopot aktualnie jest liderem rozgrywek i broni tytułu mistrza Polski. W 2022 r. walka o tytuł będzie trwała do samego końca (patrz Z).



Zdjęcie Kadr z meczu Skra Warszawa - Ogniwo Sopot /SZYMON STARNAWSKI / POLSKA PRESS /East News

F jak frekwencja. Chyba żaden z trójmiejskich klubów, a nawet polskich (poza Widzewem Łódź) nie jest zadowolony z frekwencji na swoich meczach. W Trójmieście może najmniejszy problem mają "Gdańskie Lwy", siatkarze Trefla, ale ostatnio przegrywają, nie zachęcając do tłumnego przychodzenia na meczu. Konia z rzędem temu, kto odgadnie powód niższej niż kiedyś frekwencji na trójmiejskich arenach sportowych.

G jak GKŻ Wybrzeże. Żużlowcy tego klubu ostatnio występowali na najwyższym szczeblu rozgrywek w 2014 r. Od tej pory nie mogą wrócić do Ekstraligi, nie zapowiada się, by mieli to uczynić w najbliższym sezonie. Zresztą nawet gdyby sprawili niespodziankę i uzyskali awans, ich wiekowy stadion nijak nie przystaje do standardów najlepszej żużlowej świata. Obiekt przy ul. Zawodników to temat-rzeka, do której postaramy się wejść w 2022 r.

H jak Haznar, Michał. Świeżo upieczony reprezentant Polski, pochodzący z Cape Town, które jak sam przyznał przypomina mu Sopot, zawodnik z CV jakiego w naszym kraju jeszcze nie było, z przeszłością m.in. w południowoafrykańskich Stormers. W wywiadzie Haznar mówił nam m.in.: - Od małego byłem świadom swego pochodzenia, z czasem coraz bardziej interesowałem się Polską. Przed przylotem tutaj zżerała mnie ciekawość, jak wygląda moja druga ojczyzna. Wizyta w Muzeum II Wojny Światowej bardzo otworzyła mi oczy na wiele spraw. Co innego robić research, będąc na drugiej półkuli, co innego zobaczyć na własne oczy. Bardzo mocne doświadczenie. Po wyjściu z muzeum byłem mocno poruszony, a jednocześnie jeszcze mocniej przekonany, że przyjeżdżając tu dokonałem właściwego wyboru. W muzeum widziałem takie hasło: "Polacy nie błagają o wolność, oni o nią walczą". Jakbym czytał o historii RPA.



I jak Igrzyska. Zimowe odbędą się już niebawem w Pekinie. Niestety bez udziału trójmiejskich sportowców.

J jak Jacek Karnowski. Ze wszystkich trzech prezydentów trójmiejskich miast, ten z Sopotu najbardziej angażuje się w sport. W połowie roku Karnowski gościł piłkarską reprezentację Polski, a pod koniec w głośny sposób wsparł trenera koszykarskiego Trefla Sopot, Marcina Stefańskiego, który od władz klubu dostał ultimatum. Gdy w wirtualnej dyskusji jeden z kibiców zagaił Karnowskiego: "Widać gołym okiem w ostatnich tygodniach, że Pan prezydent przymierza się do roli trenera...’. Ten odpisał z humorem: "...i niskiego skrzydłowego". To by dopiero było. Od morza zawsze wiał wiatr zmian, ale to byłaby prawdziwa sensacja.

Zdjęcie Prezydent Sopotu, Jacek Karnowski jest wiernym kibicem koszykarzy Trefla / facebook

K jak Kaczmarek Tomasz. Trener Lechii wlał nadzieje w serca gdańskich kibiców w ostatnim kwartale. Biało-Zieloni grali efektownie i skutecznie. Dobra passa została nieco zakłócona w grudniu, a lechiści przegrali dwa ostatnie mecze w roku. Sam trener mówił nam, że praca się dopiero zaczęła, a jego drużynę czeka jeszcze długa droga. Na razie wszystkie ruchy transferowe Lechii, dokonane w przerwie zimowej, wyglądają podejrzanie sensownie.

L jak Lekkoatletyka. Mistrzostwa świata w tej dyscyplinie odbędą się w tym roku w lipcu USA. Pojedzie tam mocna reprezentacja Sopockiego Klubu LA: będą zapewne Anna Kiełbasińska i Angelika Cichocka.

M jak Mali. Stamtąd pochodzi Bassekou Diabate, piąty w historii Lechii Gdańsk piłkarz z Afryki i pierwszy z Mali w historii Ekstraklasy. Na jesień na wypożyczeniu nie przekonywał, ale i tak został wykupiony z macierzystego klubu z Bamako.

N jak Nikoś i Netflix. Filmem o ojcu chrzestnym polskiej mafii (pt. "Jak pokochałam gangstera), gdzie nie brak wątków piłkarskich i rugbowych żyje na początku roku całe Trójmiasto, a zwłaszcza jego południowa część.

O jak Olivia. Na wysłużonym obiekcie występują hokeistki, łyżwiarki i łyżwiarze figurowi i szybcy oraz przedstawiciele curlingu. W I-ligowej tabeli na ostatnim miejscu znajdziemy hokeistów Stoczniowca, a w II-ligowej hokeistów Security Premium OHT Gdańsk, ale myślę, że stolica województwa ma pod tym względem wyższe ambicje. W przeszłości mecze Stoczniowca czy potem Lotosu PKH potrafiły przyciągać tłumy, gdy w Olivii grano mecze o wysoką, ligową stawkę.

P jak podcast. A nawet dwa na falach Interii - Bałtycki Komentarz Sportowy (BKS - o wyczynach piłkarzy Lechii Gdańsk) i Podcast o rugby (POR - wiadomo o czym). W 2021 r. nagraliśmy 32 odcinki BKS i 13 POR. Mogę zapewnić, że jeśli zdrowie pozwoli w 2022 r. będzie więcej.

R jak ręczna. Sopocko-Gdańsk ERGO Arena była miejscem rozegrania zamykającego rok turnieju 4 Nations Cup w Ergo Arenie drużyn narodowych w piłce ręcznej. Była to próba generalna Biało-Czerwonych przed mistrzostwami Europy i próba trójmiejskiego obiektu przed mistrzostwami świata, które odbędą się w 2023 r. W 4 Nations Cup zagrało dwóch zawodników Torus Wybrzeża Gdańsk, które w tabeli PGNiG Superligi zajmuje miejsce w środku tabeli.

S jak setka. Nie, nie taka setka jak myślicie, zresztą "białą" pije się bardziej w "pięćdziesiątkach". Setka goli w Ekstraklasie to wynik, do którego dąży Flavio Paixao, na razie ma 97 bramek.

T jak Tarasiewicz Ryszard. Trener Arki to specjalista od awansów, po to został sprowadzony do Gdyni, by przywrócić jej Ekstraklasę. Sam szkoleniowiec, którego drużyna zajmuje na razie siódme miejsce w tabeli ujął to w sposób poetycki: "Nie wolno zakładać, że przez życie przejdzie się bez bólu, nie wolno poddawać przy pierwszym potknięciu. Jestem pełen nadziei i wiary, że uda się awansować z Arką do Ekstraklasy".





U jak Urbanowicz Janusz. Trener Biało-Zielonych Ladies Gdańsk i reprezentacji Polski w rugby 7 kobiet. Człowiek-orkiestra i prawdziwy ojciec dla swoich zawodniczek. Zdaniem wielu specjalistów od rugby, którzy wypowiadali się w ankiecie Interii podsumowującej 2021 r., Urbanowicz był najlepszym trenerem roku. Polska liga, którą wygrali 11 razy z rzędu, jest już dla Biało-Zielonych już za ciasna. W przyszłym roku planują zagrać w lidze rosyjskiej. Z Gdańska do Kaliningradu nie jest daleko, a stamtąd można polecieć do Moskwy czy Petersburga.

W jak Wlazły i Winiarski. Mariusz i Michał. Razem mieszkali przez lata na zgrupowaniach kadry siatkarzy, dziś razem pracują na chwałę Trefla Gdańsk. W poprzednim sezonie szło im lepiej, w tym gorzej. Szanse na play-off cały czas, ale z każdym przegranym meczem coraz bardziej mizerne.

Y jak Yannick Franke. Najskuteczniejszy koszykarz Trefla Sopot w tym sezonie, a jednocześnie student uczelni im. Johana Cruyffa w Barcelonie. Wydawało się, że brak chorego reprezentanta Holandii zaważy na przegranej Trefla Sopot w meczu z PGE Spójnią Stargard, ale jego koledzy z drużyny bardzo się spięli i mimo, że przegrywali 0:19 zdołali wygrać 72:71. Piękno sportu w pełnej krasie.

Z jak Zeszutek Piotr. "Zeszyt" to na dziś jedyny trójmiejski sportowiec, który jest kapitanem reprezentacji Polski. Jego kontuzja ścięgna Achillesa i wykluczenie z gry na co najmniej pół roku jest wielką stratą dla kadry i macierzystego Ogniwa Sopot.

Ż jak żagle. Trójmiasto jest potęgą w rugby (patrz E), tak samo w żaglach i to nie tylko w skali polskiej. Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński wzięli udział w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w klasie 49er. W zeszłym roku drugi z nich zakończył karierę, jego następcą został ogłoszony nowy załogant: Jacek Piasecki. Niesamowite postępy w tej klasie czynią niedawni juniorzy: Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch. Wszyscy reprezentują, będący pod literą A - gdański AZS AWFiS. Taka piękna klamra spina ten alfabet.

Maciej Słomiński