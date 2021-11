Dlaczego zdecydowałeś się wystartować w Enea IRONMAN 70.3 Gdynia?

Myśl o starcie zawsze chodziła mi po głowie. IRONMAN to marzenie, coś trudnego do osiągnięcia dla zwykłego człowieka, a tym bardziej dla takiej osoby, jak ja. Po wypadku i amputacji mój udział jeszcze bardziej odsunął się na dalszy plan, jako coś niemożliwego. Jednak od pewnego już czasu stawiam sobie sportowe cele i przyszedł wreszcie czas na tak ekstremalne wyzwanie, jak przyszłoroczny Enea IRONMAN 70.3 Gdynia. Często też bywam w Gdyni i ilekroć przechodzę bulwarem, czy Skwerem Kościuszki, to mam gdzieś z tyłu głowy, że to właśnie w tym miejscu odbywa się IRONMAN i wiedziałem, że kiedyś będę chciał stanąć tu na starcie.

Czy startowałeś już kiedyś w zawodach triathlonowych?

Tak, kilkukrotnie startowałem na dystansie 1/8, ale to nie jest IRONMAN. To było bardziej na zasadzie rzuconego wyzwania, coś w stylu, "Nie zrobisz tego". To ja na to, "Ok, potrzymaj mój bidon". Pierwszy taki start miałem kilka lat temu. Mój protetyk i przyjaciel rzucił hasło, "Chodź wystartujemy w triathlonie". "Co Ty" - powiedziałem. "Mam nadwagę, nie mam nogi, Ty też masz spory balaścik". Ale spróbowaliśmy, ukończyliśmy, zmieściliśmy się w czasie i tak się zaczęło. To była bardzo fajna przygoda i spodobało mi się to łączenie kilku dyscyplin.

Jak sam zauważyłeś 1/8 to nie IRONMAN, a daleko nawet temu do "połówki", gdzie masz do pokonania 1,9 km pływania, 90 km na rowerze i 21,1 km biegu...

Najmniej obawiam się roweru, bo to jest moja najmocniejsza strona. Zdarzało mi się już pokonywać długie dystanse. Kiedyś przejechałem ze Świnoujścia do Krynicy Morskiej. W pięć dni udało się pokonać tę trasę, więc duże odległości nie robią na mnie wrażenia. Najbardziej obawiam się pływania. Jak to wszyscy mówią, najważniejsze to wyjść z wody. Pływa się w zatoce, a to nie jest taki spokojny zbiornik. Zawsze są jakieś fale. Z pływaniem zawsze miałem największy problem. Trzeba wejść do wody na jednej nodze, później wyjść z niej i jakoś "doczłapać" do strefy zmian. W tym przypadku proteza jest zwykłym balastem więc pływa się bez niej. W Gdyni jest start z plaży więc to też będzie dodatkowy smaczek i ciekawy widok, gdy będę skakał na jednej nodze do wody, a później emocje związane z wyjściem. Dodatkowo mnie to napędza.

Zdjęcie Jacek Tomczak / materiały prasowe / materiały prasowe

Zdjęcie Jacek Tomczak / materiały prasowe / materiały prasowe