Tragiczny wypadek na torze. Nie żyje 7-letnia dziewczynka. Dwa dni walczyła o życie

Elienisse Zoe Diaz Rodriguez chciała w przyszłości zostać kierowcą rajdowym. Pasję realizowała od naprawdę najmłodszych lat. Drugiego lutego rano (czasu lokalnego) na torze Orlando Speed World Dragway na Florydzie spełniła swoje marzenie o prowadzeniu samochodu wyścigowego Junior Dragster. Tego samego dnia doszło do ogromnej tragedii.

7-latka, która 31 stycznia świętowała swoje urodziny, wzięła udział w jednym z wyścigów równoległych podczas imprezy "Funday Sunday". - Straciła panowanie nad samochodem, uderzyła w pracownika służby bezpieczeństwa, a następnie w betonową ścianę - opisują policjanci, cytowani przez Miami Herald. Została natychmiast przewieziona do szpitala. Lekarze przez dwa dni walczyli o jej życie. Obrażenia okazały się jednak zbyt poważne. We wtorek późnym wieczorem dziewczynka zmarła.

- Była jasnym światłem w naszej społeczności szkolnej i jesteśmy wdzięczni za czas, który z nią spędziliśmy. Będzie nam wszystkim bardzo brakować jej pięknego uśmiechu (...). Będziemy trzymać pamięć Elienisse w naszych sercach. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie, gdy będziemy się zbierać, aby opłakiwać tę stratę i wspominać radość, którą przyniosła nam wszystkim - czytamy w poruszającym oświadczeniu, opublikowanym w mediach społecznościowych Eastland Christian School, gdzie 7-latka uczęszczała do pierwszej klasy.

- Nasze myśli i modlitwy są z rodziną Elienisse i wszystkimi osobami dotkniętymi tą tragedią, w tym naszą społecznością wyścigową. Sporty motorowe opierają się na pasji, ale takie chwile przypominają nam o ryzyku, jakie niesie ze sobą to, co kochamy. Choć urazy można wyleczyć, ból straty jest niemierzalny. W tym trudnym czasie jednoczymy się w żałobie i modlitwie. Składamy najszczersze kondolencje tym, którzy cierpią i będziemy ich nadal wspierać w naszych myślach - napisali przedstawiciele toru wyścigowego, na którym doszło do wypadku.