Tragiczny wypadek 37-letniej sportsmenki. Lekarze nie zdołali jej uratować

Nie żyje Sun Moumou. 37-latka zginęła podczas występu

Sun Moumou natychmiast została przewieziona do szpitala, jednak obrażenia okazały się zbyt poważne i lekarzom nie udało się jej uratować . 37-letnia sportsmenka osierociła dwoje dzieci.

Jak donoszą dziennikarze portalu BBC, akrobatom nie zapewniono stosownych środków bezpieczeństwa, przed co doszło do tak tragicznego w skutkach incydentu. Co więcej, lokalny Departament Kultury i Turystyki twierdzi, że organizator tego show nie otrzymał stosownej zgody na przeprowadzenie komercyjnych występów, w związku z czym zostanie "odpowiednio ukarany".