Tragiczny incydent za oceanem. Wśród ofiar były mistrz MLB

Octavio Dotel był jednym z najbardziej utalentowanych miotaczy w historii Major League Baseball (MLB). Należał on do grona zawodników, którzy często zmieniali kluby. Jego kariera w MLB rozpoczęła się w 1999 roku w zespole New York Mets, a w kolejnych latach reprezentował jeszcze barwy takich zespołów jak m.in. Kansan City Royals, Detroit Tigers, czy New York Yankees.