Michel Jazy urodził się 13 czerwca 1936 roku we francuskim Oignies, a więc miejscowości, która znajduje się w południowej Francji. Był synem polskich imigrantów, którzy wyjechali z naszego kraju po I Wojnie Światowej. Stąd też mowa o polskich korzeniach, które miał były rekordzista świata w biegach średniodystansowych.

Michel Jazy nie żyje. Miał 87 lat

Jazy miał swoje dwie ulubione konkurencje. Największe sukcesy osiągał w biegu na 1500 i 5000 metrów. Aż trzykrotnie startował w najważniejszej sportowej imprezie w świecie lekkoatletyki, a więc oczywiście organizowanych, co cztery lata igrzyskach olimpijskich.

Niestety jednak 1 lutego 2024 roku do Polski napłynęły tragiczne wieści. Jazy bowiem zmarł, o czym informuje angielskie "The Sun". Nie poznajemy jednak przyczyn śmierci urodzonego we Francji biegacza z polskimi korzeniami. Miał 87 lat.