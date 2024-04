Tragiczne doniesienia z USA. Nie żyje były gracz NFL. Miał 28 lat

Policja znalazła ciało 28-latka w jego domu w Clifton w stanie New Jersey. Serwis RLS Media przekazał, że doszło do tego w okolicach godziny 15:30. Służby pojawiły się na miejscu po wezwaniu do nieprzytomnego mężczyzny. ESPN powołując się na słowa rzecznika miejscowej policji, informuje, że przyczyny śmierci Cunninghama nie są na razie znane. Wykluczono jednak udział osób trzecich.

Były gracz NFL znaleziony martwy w domu. Policja prowadzi dochodzenie

W trakcie stosunkowo krótkiej kariery w NFL Cunningham reprezentował barwy trzech drużyn. Przygodę rozpoczął w Arizona Cardinals, skąd przeniósł się do New England Patriots. Ostatnią drużyną na jego drodze była New York Giants. Jego kariera naznaczona była poważnymi problemami zdrowotnymi. Na jej wczesnym etapie doznał kontuzji stopy, która prześladowała go latami. Z tego powodu został zwolniony z ekipy Giants, a ostatni mecz rozegrał w 2022 roku.