Tragiczna śmierć 18-latka z Polski. Miał szansę na ogromną karierę w USA

Antoni Wróbel uznawany był za wschodzącą gwiazdę futbolu amerykańskiego w Polsce. 18-latek przez ostatnie lata z dumą reprezentował barwy klubu Warsaw Eagles i właśnie z tą drużyną awansował do finału Polish Bowl XIX , w którym ekipa ze stolicy pokonała Lowlanders Białystok, tym samym zdobywając tytuł mistrza Polski.

18-latek nie miał jednak okazji zbyt długo świętować tego jakże imponującego sukcesu. Zaledwie miesiąc później spakował on bowiem swoje walizki, opuścił ojczyznę i przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Tam rozpoczął przygotowanie do seniorskiego sezonu w stanie Missouri - w kolejnych miesiącach miał występować w lidze NAIA (akademickie rozgrywki futbolu amerykańskiego) w barwach Culver Stockton College. Niestety, nikt nie mógł się spodziewać, że wkrótce potem kariera młodego futbolisty amerykańskiego zostanie tak brutalnie przerwana.