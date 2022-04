Tragedia na Zatoce Gdańskiej. Kluby i przyjaciele żegnają zmarłych żeglarzy

Nie żyje trzech członków załogi Garden Space Sailing Team. Adrian, Wojciech i Michał, pasjonaci żeglarstwa, przygotowywali się do startu nowego sezonu ligi. 8 kwietnia razem ze sternikiem Marcinem wypłynęli jachtem na Zatokę Gdańską.

Podczas treningu na Bałtyku doszło do nieszczęśliwego wypadku. Łódź wywróciła się około 300 metrów od brzegu. Szczegóły sprawy wychodzą na jaw, a w mediach społecznościowych pojawiły się pożegnalne wpisy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wojna w Ukrainie. Kamil Bortniczuk dla Interii: Chcemy wykluczyć Rosję z MKOl. Wideo INTERIA.TV

Nie żyje ojciec Czesława Michniewicza

Reklama

Tragiczny wypadek żeglarzy na Zatoce Gdańskiej. Pożegnalne wpisy w mediach społecznościowych

Służby rozpoczęły akcję ratunkową po tym, jak właściciel wyczarterowanego przez czteroosobową załogę jachtu wszczął alarm. Zaniepokoił się, gdy panowie nie wrócili do mariny. Sam wypłynął na poszukiwania i znalazł przewróconą, dryfującą łódź. Przy niej znajdował się sternik, który później został przetransportowany do portu, a następnie do szpitala.

Przybyłe na miejsce służby (dwie jednostki ratownicze, dwa okręty Marynarki Wojennej i śmigłowiec z kamerą termowizyjną) wyłowiły z wody ciała Adriana i Wojciecha. O Michale nie było wieści.

"Żeglarze byli ubrani w środki asekuracyjne, ochronne. Z informacji od sternika, który przebywa w szpitalu, mamy informację, że do wypadku doszło około godziny 12.00. Z niewiadomych przyczyn informacja do SAR została przekazana dopiero od właściciela jednostki, który samodzielnie wyruszył zaniepokojony na poszukiwania, to on znalazł i podjął z wody jedną osobę. Drugą osobę podjęli ratownicy SAR" - powiedział Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, cytowany przez "Super Express". W rozmowie z trojmiasto.pl, w kontekście Michała, nie zostawiał złudzeń. "Czas przebywania w tej temperaturze wody nie daje żadnych szans na przeżycie, dlatego szukamy już ciała" - stwierdził.

Przykre wieści potwierdzono na oficjalnych profilach klubów sportowych KSW Hutnik Pogornia, Garden Space i stowarzyszenia reagowego. To właśnie tam pojawiły się pożegnalne wpisy.

W piątek podczas treningu na wodach Zatoki Gdańskiej uległa tragicznemu wypadkowi załoga Garden Space Sailing Team, trzech z czteroosobowej załogi nie żyje. W skład załogi wchodziło dwóch chłopaków z UKS POGORIA III Dąbrowa Górnicza. To wielka tragedia, łączymy się w bólu z rodzinami oraz najbliższymi. Michał, Adrian, Wojtek... nie tak miał skończyć się ten trening... - czytamy.

Firma, z którą związany był Michał, udostępniła wpis, w którym wspomniano żeglarza. "W piątek na wodach Zatoki Gdańskiej tragicznemu wypadkowi uległa załoga Garden Space Sailing Team. Zginął nasz przyjaciel - Michał. Wspaniały, wiecznie uśmiechnięty, pełen pasji - niezastąpiony. Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci!" - napisano.

Dramat mecenasa reprezentacji. Zawalił mu się cały świat