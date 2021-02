Tragiczna informacja napłynęła spod K2. Zginął bułgarski himalaista Atanas Skatow. Miał 43 lata.

Skatow wraz z innymi uczestnikami wyprawy podjął próbę zdobycia K2. Ekipa dotarła do trzeciego obozu, z którego miał rozpocząć się atak. Dziś rano jednak został wstrzymany i himalaiści zaczęli wracać do bazy. Wtedy doszło do tragedii.

"Skatow spadł w przepaść w miejscu, do którego nie można było wysłać ekipy ratunkowej. Ciało zostało odnalezione, a śmigłowiec armii pakistańskiej przetransportował go z bazy do Skardu w Pakistanie" - informuje bułgarska stacja radiowa BNR.



Przyczyna tragedii nie jest znana. Według nieoficjalnych informacji miała urwać się lina, ale BNR podaje, że osprzęt był sprawny.



43-letni Skatow był bardzo doświadczonym himalaistą. Zdobył wszystkie ośmiotysięczniki, w tym Mount Everest.



To drugi wypadek śmiertelny tej zimy pod K2. W styczniu zginął Hiszpan Sergi Mingote.



Zdobyć K2 próbowała Magdalena Gorzkowska. We wtorek pojawiła się informacja, że Polka zamierza wykorzystać okno pogodowe i zaatakować szczyt. Niestety problemy zdrowotne sprawiły, że Gorzkowska musiała zrezygnować z wyzwania, a w czwartek została przetransportowana helikopterem do Skardu.



Po raz pierwszy w historii K2 zostało zdobyte zimą 16 stycznia przez grupę dziesięciu Nepalczyków-Szerpów z trzech komercyjnych wypraw. Następnego dnia wieczorem czasu lokalnego wszyscy szczęśliwie powrócili do bazy. Według niektórych komentatorów zimowe wejście na K2, najbardziej wymagającą górę świata, zakończyło historię himalaizmu sportowego.

