Totalizator wkracza do e-sportu

Totalizator Sportowy wkracza do świata elektronicznej rozrywki. Firma jest głównym sponsorem LOTTO Puchar Zdobywców Pucharów w Counter-Strike: Global Offensive. Należąca do spółki marka LOTTO została zaś partnerem Game Jam Square.

Sponsorowane przez LOTTO Game Jam Square to impreza skierowana do miłośników Game Dev’u. Jak zapowiedział Totalizator, jej częścią będzie e-sportowy turniej LOTTO Puchar Zdobywców Pucharów w Counter-Strike: Global Offensive. Zmagania będą transmitowane na żywo w internecie, a do udziału w zawodach zaproszono cztery najlepsze polskie drużyny, są wśród nich zwycięzcy kluczowych krajowych lig: Polskiej Ligi Esportowej (AGO Esports) oraz EMP (devils.one).

Totalizator Sportowy zapowiedział, że dla fanów elektronicznej rozrywki szykuje niespodziankę. Ogłosi ją 27 kwietnia na konferencji prasowej, która odbędzie się na warszawskim Torze Wyścigów Konnych na Służewcu, obiekcie dzierżawionym przez niego od 11 lat.

Decyzja o zaangażowaniu w e-sport jest efektem zmian, które aktualnie przechodzi spółka. - Po wielu latach wspierania rozwoju polskiego sportu przyszedł czas na e-sport - czytamy w komunikacie TS. Wejście w branżę sportów elektronicznych ma być "rozpoczęciem przełomowego okresu dla miłośników wirtualnej rozrywki".

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, jest największym mecenasem polskiego sportu. Wspiera m.in. Ekstraklasę, Polską Ligę Koszykówki i Tour de Pologne, sponsoruje Polską Reprezentację Olimpijską. Od 1994 roku przeznaczył na te cele ponad 12 mld złotych.

r.d.