Tomaszewska pochodzi ze sportowej rodziny

Tomaszewska nagle straciła pracę w TVP

Tomaszewska nie ujawnia, kto jest ojcem jej córki. Twierdzono, że to Aleksander Sikora

Córka słynnego bramkarza nie chciała wówczas przesadnie komentować tego, co ją spotkało. Poprosiła o czas i spokój, by mogła w pełni skupić się na przygotowaniach do porodu.

To uciszyło plotki, a Małgorzata mogła się skupić na opiece nad córką i... szybkim powrocie do formy. Internauci byli bowiem pod wrażeniem jej smukłej sylwetki i to dosłownie chwilę po porodzie.

Małgorzata Tomaszewska zdradziła, jak udało jej się wrócić do formy po porodzie

"Dzień dobry drogie mamy! Dostałam od Was mnóstwo pytań o ćwiczenia i dietę po porodzie. Pozwólcie, że odpisze zbiorowo tutaj i zaczniemy od aktywności fizycznej. Ruch dostosowuję do malutkiej. Ćwiczę codziennie - jak mała pozwoli to pływam 5-6 basenów. Jeśli nie, to po powrocie do domu robię ćwiczenia z aplikacją (15-20 minut). Jak mała ma wyjątkowo zły humor, to biorę ją na ręce i robię z nią przysiady plus unoszenia rąk w górę i na boki (mała to uwielbia i od razu mamy zabawę). Wiem, że bywają nieprzespane noce - sama ostatnio mam pobudki co godzinę na jedzenie, ale staram się, żeby tę aktywność wykonywać codziennie" - wyznała Tomaszewska.