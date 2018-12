Eurodeputowany PiS Tomasz Poręba został wybrany jednogłośnie na stanowisko wiceprezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego do spraw kontaktów zewnętrznych. Decyzja w tej sprawie zapadła przed świętami podczas posiedzenia zarządu PKOl.

- To dla mnie wielki honor i zaszczyt, że będę mógł pracować w zarządzie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Z ikonami polskiego sportu, mistrzami olimpijskimi. Zrobię wszystko, aby wykorzystać wypracowane przez lata kontakty zagraniczne na rzecz rozwoju polskiego ruchu olimpijskiego - powiedział Poręba.

Tomasz Poręba od dwóch kadencji jest posłem do Parlamentu Europejskiego z Podkarpacia. W ostatnich wyborach samorządowych pełnił funkcję szefa sztabu wyborczego PiS. Jak sam podkreśla, przez wiele lat czynnie uprawiał piłkę nożną.

Poręba jest zaangażowany we wspieranie podkarpackiego sportu. Jak mówi, udało mu się przekonać do współpracy ze Stalą Mielec wiele czołowych w Polsce przedsiębiorstw, zarówno państwowych jak i prywatnych, a jedna z nich - grupa PGE - została sponsorem tytularnym Stali. Jest też zaangażowany we wsparcie najbardziej utytułowanej drużyny kobiecego tenisa stołowego w Polsce KTS Siarka Tarnobrzeg, obecnie drugiej drużyny Europy.

Ministerstwo Sportu przeznaczyło w ostatnich latach ponad 100 mln zł na inwestycje w Województwie Podkarpackim m.in. na budowę hali sportowej w Mielcu, budowę nowoczesnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku czy Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli.

Podczas posiedzenia zarządu PKOl przyjęty został także ramowy kalendarz wydarzeń związanych z przypadającym w 2019 roku jubileuszem 100-lecia PKOl. Spośród nich najważniejsze to m.in. Noworoczne Spotkanie Rodziny Olimpijskiej, spotkanie komitetów olimpijskich państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, 24. Światowe Targi Kolekcjonerów Olimpijskich, 21. Piknik Olimpijski i Olimpijska Gala 100-lecia w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej.

Mecenasem obchodów 100-lecia polskiego ruchu olimpijskiego będzie sponsor strategiczny PKOl - Polski Koncern Naftowy ORLEN. Hasło wspólnego celebrowania jubileuszu brzmi: "Wiele dróg - jeden cel".