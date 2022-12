Tomasz Kalemba przechodzi do Interii Sport!

Tomasz Kalemba dołącza do Interii Sport

Interia Sport kompleksowo się rozwija. Nieustannie wzmacnia redakcję, zwiększa synergię z treściami Grupy Polsat Plus, intensyfikuje strategiczną współpracę z Eleven Sports, a także osiąga kolejne cele zasięgowe. Według badań Mediapanel serwis w listopadzie 2022 roku pierwszy raz w swojej historii przekroczył barierę 7 mln RU i to od razu o pół miliona RU. Zasięg Interii Sport rośnie najszybciej spośród największych serwisów sportowych w Polsce. W ciągu ostatniego roku (listopad 2021 - listopad 2022) zwiększył się on aż o 80 %.