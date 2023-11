Tomasz Adamek wyzwany na walkę. Odważna zapowiedź byłego mistrza świata

Albert Sosnowski gotowy na walkę z Tomaszem Adamkiem

Zdecydowanie najbardziej chciałbym się spróbować walki z Tomkiem Adamkiem, jeżeli by zawalczył jeszcze w tej samej organizacji. Myślę, że byłoby to wielkie wydarzenie

- Wielkim szacunkiem darzę Tomka. Mistrz dwóch kategorii wagowych. Jeden z najwybitniejszych polskich pięściarzy. Pretendent do pasa w ciężkiej, walczyliśmy z tym samym Kliczką. Cały czas aktywny, jego styl walki jest zawsze efektowny pomimo, że miał twarde walki, ale potrafił z rozbitym nosem przetrwać i wygrać pojedynek, więc myślę, że to zestawienie byłoby bardzo efektowne. Jeżeli tylko by się zgodził, dogadalibyśmy się w różnych kwestiach, to jestem gotowy na Tomka Adamka - dodał był pięściarz.