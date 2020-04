Tom Ransley, mistrz olimpijski w wioślarstwie kończy karierę

Brytyjczyk Tom Ransley, mistrz olimpijski w wioślarstwie z 2016 roku, poinformował o zakończeniu kariery. Ostateczny wpływ na jego decyzję miało przełożenie o rok igrzysk w Tokio.

34-letni Ransley był w składzie brytyjskiej ósemki, która zdobyła złoty medal igrzysk w Rio de Janeiro w 2016 roku, a także brązowy w Londynie cztery lata wcześniej.

Jest też dwukrotnym mistrzem świata w ósemce z 2013 i 2014 roku.

"Mój czas na wioślarstwo minął. Po 20 latach i dwóch medalach olimpijskich doszedłem do wniosku, że nie mam nic więcej do zaoferowania i nic więcej do zyskania" - powiedział w rozmowie z BBC.

"Zmiana terminu igrzysk w Tokio wpłynęła ostatecznie na moją decyzję" - dodał.

Z powodu pandemii koronawirusa zmagania olimpijskie w Tokio zostały przełożone niemal równo o rok, na okres od 23 lipca do 8 sierpnia 2021 roku.

"'Zużyłem' wszystko, co miałem. I wiem, że przygotowanie formy odpowiedniej do ubiegania się o miejsce na igrzyska w 2021 roku to dla mnie już o krok za daleko" - przyznał Ransley.