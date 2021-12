As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do półfinału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do półfinału? Justyna Święty-Ersetic 42% Anita Włodarczyk 58%

Oznacza to, że zaoszczędzone środki pokryją z naddatkiem straty związane ze spodziewanymi dochodami ze sprzedaży biletów - te szacowano na 90 miliardów jenów.

Cieszyć się będą japońscy podatnicy, bo zanosi się na to, że nie zostaną nałożone na nich dodatkowe obciążenia.

Wiosną organizatorzy igrzysk informowali, iż rywalizacja odbędzie się bez kibiców zagranicznych. 8 lipca zdecydowali, w porozumieniu z rządem "Kraju Kwitnącej Wiśni" i MKOl, na podanie do publicznej wiadomości, że zmagania olimpijczyków odbędą się także bez udziału fanów z Japonii. Decyzja miała związek z wprowadzeniem obowiązującego do 22 sierpnia stanu wyjątkowego w Tokio z powodu rosnącej liczby przypadków zakażeń koronawirusem.

Igrzyska w stolicy Japonii były - według ustaleń naukowców z Uniwersytetu w Oxfordzie - najdroższymi w historii letnich olimpiad. Tuż po wyborze na gospodarza w 2013 roku podano, że organizacja ich będzie kosztować ok. 7,5 mld dol.

W grudniu 2020 r. informowano, że w związku z przełożeniem imprezy na 2021 r. koszty wzrosły o 2,8 mld dol., co oznaczało całkowitą kwotę na poziomie 15,4 mld dol. Audyty rządowe wykazywały, że suma kosztów organizacji olimpiady i paraolimpiady realnie miała przekroczyć 20 mld dol. Większość z tej kwoty stanowiły pieniądze publiczne.

Zdjęcie Tokio 2020 / AFP

olga/ cegl/