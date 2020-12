Węgierscy medaliści igrzysk w Tokio otrzymają znacznie wyższe nagrody finansowe w porównaniu do igrzysk w Rio de Janeiro. Złoto w 2021 roku będzie oznaczać premię w wysokości 50 milionów forintów, czyli ponad 140 tys. euro - poinformował rząd.

Nagrody finansowe za wybitne medale olimpijskie wzrosną o około 40 procent, gdyż mistrzowie z Rio mogli liczyć na 98 tys. euro (35 mln forintów).

Srebrne medale przyszłorocznych igrzysk w stolicy Japonii zostały wycenione na 106 tys., a brązowe na 80 tys. euro.



Wyższe będą też apanaże dla medalistów mistrzostw świata i Europy.



Poprzednia podwyżka dla najlepszych sportowców miała miejsce przed igrzyskami w Londynie w 2012 r.



W 2016 roku w Rio de Janeiro Węgrzy zdobyli 15 medali, w tym osiem złotych. Pływanie, szermierka i kajakarstwo to narodowe dyscypliny sportowe nad Dunajem.



Zdjęcie Węgierska gwiazda pływania Katinka Hosszu / AFP

