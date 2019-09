Tokio. Na torze kajakowym sztuczny śnieg dla ochłody

W piątek 13 września podczas próby przedolimpijskiej na torze kajakowym, organizatorzy igrzysk w Tokio w 2020 roku będą testowali na krytej trybunie urządzenie do produkcji sztucznego śniegu, który ma chłodzić kibiców w upalne dni, gdy będą rozgrywane zawody.

Upały, których można się spodziewać latem w Tokio, są jednym z głównych problemów, z którymi będą się musieli zmierzyć organizatorzy. O tej porze temperatura przekracza 35 st. C w cieniu, a średnia wilgotność wynosi około 80 procent. O zagrożeniach związanych z przegrzaniem organizmów kibiców, które mogą nawet doprowadzić do zgonów, informuje także Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), której eksperci na bieżąco analizują prognozy długoterminowe.

Chłodzący sztuczny śnieg na imprezie sportowej będzie stosowany po raz pierwszy. Ale takie rozwiązanie było już testowane latem podczas festiwali muzycznych i imprez rekreacyjnych dla dzieci, na których zdało egzamin.

"Na razie nie podjęto żadnej decyzji, testy mają tylko wykazać, czy takie działanie będzie skuteczne" - powiedziała rzeczniczka Tokio 2020 dodając, że "organizatorzy są gotowi wypróbować każde rozwiązanie mogące złagodzić negatywne oddziaływanie upałów na organizm".

O tym, że upały w Tokio mogą znacznie utrudnić rozgrywanie niektórych konkurencji, było wiadomo od dawna. Dlatego już na rok przed igrzyskami wprowadzono korekty do harmonogramu czasowego. Zdecydowano m.in., że maraton pływacki na akwenie otwartym rozpocznie się we wczesnych godzinach porannych, być może już o 5.00 rano. Po to, aby temperatura wody była niższa od 32 st. C, jaką zanotowano w tym roku podczas testu przedolimpijskiego.

Z tego samego powodu już kilka innych dyscyplin także przeniesiono na godziny poranne. Bieg maratoński kobiet i mężczyzn odbędzie się o godz. 6.00 rano (2 i 9 sierpnia, tj. ostatniego dnia igrzysk). O 5.30 na trasę wyruszą chodziarze na dystansie 50 km, zaś dzień wcześniej chód kobiet i mężczyzn na 20 km rozgrywany będzie o 6.00 rano.

Igrzyska w Tokio odbędą się w dniach 24 lipca - 9 sierpnia 2020 roku. Poprzednio letnia olimpiada rozgrywana była w tym kraju w 1964 roku, a zimowe igrzyska w Sapporo w 1972 oraz Nagano w 1998.