Tokio 2020. Saburo Kawabuchi szefem wioski olimpijskiej

Były prezes piłkarskiej federacji Japonii i olimpijczyk z 1964 r. Saburo Kawabuchi został szefem wioski olimpijskiej Tokio 2020 - poinformował przewodniczący komitetu organizacyjnego igrzysk Yoshiro Mori.

- Jestem niewiarygodnie szczęśliwy. To wielki zaszczyt, coś o czym nie marzyłem w najśmielszych snach. Jestem zdeterminowany, wraz z całym sztabem, by stworzyć jak najbardziej komfortowe i przyjazne warunki sportowcom z całego świata, by zapamiętali to miejsce jako wyjątkowe - powiedział 83-letni Kawabuchi.

Występował w igrzyskach w Tokio w 1964 r. w reprezentacji piłkarskiej, następnie, po zakończeniu kariery, był trenerem klubowym, a od 2002 r. prezesem federacji. Następnie pomagał w rozwoju innej dyscypliny w "Kraju Kwitnącej Wiśni" - koszykówki, będąc szefem tego związku w latach 2015-2016.

W misji olimpijskiej będą mu pomagać mistrz olimpijski z 1976 r. w judo Haruki Uemura, jako burmistrz wioski, a także brązowa medalistka igrzysk 1988 r. w pływaniu Mikako Kotani i była paraolimpijka startująca w strzelectwie Aki Taguchi.

Igrzyska w stolicy Japonii rozpoczną się 24 lipca, a zakończą 9 sierpnia 2020.