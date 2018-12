Tokio 2020: Roboty mają poprawić bezpieczeństwo w środkach transportu

Podczas igrzysk w Tokio w 2020 r. roboty będą nie tylko pomagać kibicom w poruszaniu się po mieście, ale i poprawiać bezpieczeństwo w środkach transportu. Testy takich maszyn odbyły się na dworcu Seibu-Shinjuku, największym węźle komunikacji na świecie, z którego dziennie korzysta 3,5 ml ludzi.

Zdjęcie Tokio 2020 /AFP



Jak podał japoński dziennik "The Mainichi" roboty mogą wykrywać nienaturalne zachowanie człowieka czy gwałtowny ruch np. upadek, a dzięki zainstalowanym kamerom i sztucznej inteligencji wysyłać raporty na smartfony pracowników danej stacji kolejowej czy metra.



Testy, które prowadzone były przez pięć dni, miały na celu zweryfikowanie dokładności działań i wskazanie wydajności operacyjnej przed wprowadzeniem robotów do pracy. Ma to nastąpić przed rozpoczęciem igrzysk.



Już wcześniej komitet organizacyjni IO, współpracujący z władzami miasta, rządem i firmami prywatnymi, informował o planach wykorzystania robotów w różnych dziedzinach i działaniach podczas rywalizacji sportowej. Maszyny mają także pomagać przy obsłudze tysięcy kibiców, którzy przyjadą do Tokio. Roboty będą tłumaczyć japońskie słowa, udzielać wskazówek komunikacyjnych czy pomagać w transporcie bagażu.



Igrzyska w Tokio rozpoczną się 24 lipca, a zakończą 9 sierpnia, zaś paraolimpiada potrwa od 25 sierpnia do 6 września 2020.