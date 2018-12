​Tokio 2020: Ponad 160 tysięcy zgłoszeń do wolontariatu

Organizatorzy igrzysk w Tokio w 2020 roku poinformowali z satysfakcją, że na kilka dni przed zakończeniem nadsyłania aplikacji chęć udziału w największej imprezie sportowej w roli wolontariuszy wyraziło już ponad 162 tysiące osób z całego świata.

Zdjęcie Tokio 2020 /AFP



Docelowo, bezpośrednio przy rywalizacji sportowej, ma pracować 80 tysięcy osób, zaś 30 tysięcy ma trafić do tzw. wolontariatu miejskiego.



Przyjmowanie aplikacji rozpoczęło się 26 września, a zakończy w piątek. Lista wolontariuszy zostanie ogłoszona we wrześniu 2019 roku, a od października rozpoczną się szkolenia.



Podczas olimpijskich zmagań sportowców w Rio de Janeiro w 2016 r. pracowało około 50 tysięcy wolontariuszy, a cztery lata wcześniej w Londynie 70 tysięcy.



Każdy z wolontariuszy musi być pełnoletni w momencie rozpoczęcia igrzysk (24 lipca 2020) i mieć japońskie obywatelstwo lub wizę, która umożliwia mu pobyt w tym kraju. Wolontariusze dostaną identyczne ubezpieczenie oraz wyżywienie i ubranie, ale będą musieli opłacić - jeśli nie pochodzą z Tokio - mieszkanie i koszty transportu.



Igrzyska w Tokio rozpoczną się 24 lipca, a zakończą 9 sierpnia, zaś paraolimpiada potrwa od 25 sierpnia do 6 września 2020.