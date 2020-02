W Tokio otwarto kolejny obiekt, na którym odbywać się będzie rywalizacja o medale igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich. Po zakończeniu prac w Ariake Arena, gdzie wystąpią m.in. polscy siatkarze, nieczynny jest jeszcze tylko basen - ma być gotowy w marcu.

Wstęgę przecięła w niedzielę gubernator Tokio Yuriko Koike. Na Ariake Arena, której budowa kosztowała ok. 336 milionów dolarów, rywalizować będą siatkarze i siatkarki, a podczas igrzysk paraolimpijskich odbędzie się tam rywalizacja w koszykówce na wózkach. Później obiekt ma być wykorzystywany przy innych zawodach sportowych i koncertach.

Koike nie chciała odpowiadać na pytania dotyczące zagrożenia koronawirusem. Odczytała ogólnikowe oświadczenie, w którym zapewniła, że władze Tokio monitorują sytuację i dyskutują nad tym, jak zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji w mieście.

- To jest coś, co mnie bardzo martwi - przyznała, po czym zwróciła się do mieszkańców: - Proszę was, abyście dokładnie myli ręce i palce, a także nosili maseczki. Można się chronić na wiele sposobów, ale chciałabym, żebyście robili takie małe kroczki, dzięki czemu sytuacja będzie pod kontrolą.

Komitet organizacyjny igrzysk oraz Międzynarodowy Komitet Olimpijski podkreśliły z kolei, że nie jest rozpatrywana możliwość odwołania igrzysk z powodu epidemii, która wybuchła w Chinach i rozprzestrzeniła się na inne kraje. - Przygotowania do Tokio 2020 postępują zgodnie z planem - stwierdził MKOl.

W Japonii odnotowano ok. 20 przypadków zachorowań, na razie jednak nie było przypadków śmiertelnych.

Igrzyska olimpijskie rozpoczną się 24 lipca, a paraolimpijskie - 25 sierpnia.