W Tokio oddano do użytku arenę olimpijskich zmagań wioślarzy i kajakarzy - Sea Forest Waterway. Długość toru, który wybudowano na terenach poddanych procesowi rekultywacji w Zatoce Tokijskiej, to 2300 m, a szerokość 200 m. Po igrzyskach będzie to miejsce rekreacji dla Japończyków.

Zbudowano stałe trybuny, które będą mogły pomieścić 2000 obserwatorów, ale przewidziano, że zawody olimpijskie będzie mogło oglądać nawet 16 tysięcy kibiców.

Na uroczystości obecny był prezydent Międzynarodowej Federacji Wioślarskiej (FISA) Jean Christophe Rolland, który chwalił organizatorów za śmiałą koncepcję architektoniczną, która zakładała przekształcenie miejsca dawnego, centralnego falochronu w Tokio w światowej klasy obiekt olimpijski.

Rywalizacja najlepszych sportowców globu odbędzie się w Tokio w dniach 24 lipca - 9 sierpnia 2020 roku. Poprzednio letnia olimpiada rozgrywana była w tym mieście w 1964 roku.