Tokio 2020. Japoński polityk radzi przenieść rywalizację w golfie z powodu upału

Japoński polityk Shigefumi Matsuzawa zarekomendował Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu przeniesienie rywalizacji w golfie podczas przyszłorocznych igrzysk w Tokio. Jego zdaniem pozostawienie jej w obecnej lokalizacji jest nieodpowiedzialne z uwagi na upał.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Napoli - Atalanta. Trzeci mecz, czwarty gol. Milik znów trafia do bramki (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Będący członkiem Izby Radców Matsuzawa w wysłanym do przewodniczącego MKOl Thomasa Bacha liście wyrazi swoje obawy co do położenia klubu golfowego Kasumigaseki, który znajduje się ok. 50 kilometrów od centrum stolicy kraju.

Reklama

"Przeprowadzone w 2017 roku badania wykazały, że miasto Kawagoe, w którym znajduje się Kasumigaseki, jest najgorętszym miejscem w Japonii. Poza tym końcówka lipca i początek sierpnia jest najupalniejszym okresem lata w naszym kraju. Nie jest więc przesadą stwierdzenie, że utrzymanie lokalizacji rozgrywanej na zewnątrz rywalizacji sportowej w najgorętszym regionie Japonii w tym czasie jest skrajnie nieodpowiedzialne" - argumentował polityk.

Jak dodał, jego obawy nie dotyczą tylko zawodników, ale i wolontariuszy oraz widzów, którzy bez członkostwa, nie będą mieli żadnego schronienia przed upałem i wilgotnością.

"Średnia temperatura w ostatnich trzech latach w okresie, kiedy mają się toczyć zmagania w golfie, wynosi 31,7 stopnia Celsjusza. Biorąc pod uwagę dane z przeszłości można oszacować, że nawet 1250 osób w tym czasie mogłoby doznać udaru cieplnego. Karetki i szpitale nie byłyby w stanie poradzić sobie z pacjentami mdlejącymi jeden po drugim. Nie można też wykluczyć pojawienia się ofiar śmiertelnych" - zastrzegł.

Przedstawiciele komitetu organizacyjnego w czwartek nie komentowali tej sprawy.

Matsuzawa zarekomendował przeniesienie rywalizacji do Wakasu Golf Links położonym w Zatoce Tokijskiej, gdzie temperatura na przełomie lipca i sierpnia jest średnio o cztery stopnie C niższa niż w Kawagoe. Jako kolejną alternatywę wskazał regiony Hakone i Nagano lub Sapporo.

Sapporo MKOl wskazał już wcześniej jako potencjalną nową lokalizację zmagań w maratonie i chodzie sportowym. Rozzłościło to gubernator Tokio Yuriko Koike, która zaznaczyła, że miasto poczyniło duże inwestycje czasowe i finansowe, przygotowując środki minimalizujące niedogodności związane z upałem.