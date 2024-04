Dobiega końca niełatwy dla Polaków sezon Premier League

Myśląc o Polakach w Premier League, nasze myśli jako pierwsze wędrują ku Matty'emu Cashowi. Prawy obrońca pozostaje kluczowym elementem w talii Unaia Emery'ego. Kilka drobnych urazów przeszkodziło mu jednak w ustabilizowaniu swojej dyspozycji. Z kolei Jakub Kiwior swój najlepszy okres przeżywał w lutym i marcu. Wówczas posadził na ławkę Ołeksandra Zinczenkę, zadomawiając się na lewej stronie defensywy. Ostatnio Polak znów jednak spadł w hierarchii. Przykładowo, we wtorkowym popisie Arsenalu FC w derbach z Chelsea FC, nie podniósł się nawet z ławki rezerwowych. Nieco lepiej wiedzie się za to Łukaszowi Fabiańskiemu, który w ostatnich tygodniach wrócił między słupki West Hamu United. Jakub Moder jest zaś wprowadzany powoli do składu Brighton & Hove Albion po wielomiesięcznej absencji. Uznawany za wielki talent Maciej Musiałowski zadebiutował już, co prawda w Liverpoolu FC, ale tylko w Lidze Europy. Według doniesień tureckiego Fotomac, na Wyspy niebawem może trafić reprezentant biało-czerwonych, który ma spore szansę na regularną grę - i to nawet w czołowej ekipie.