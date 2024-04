Bicie rekordów Guinessa to dla wielu sportowców prawdziwa pasja. A każdy nowy wpis do księgi stanowi powód do prawdziwej dumy. Odczuwać ją mogła w pełni zasłużenie Milica Narancić, która pokazała, że jest w stanie na wielu płaszczyznach rywalizować z mężczyznami i wcale nie będzie ustępować im siłą. Jej ostatnie osiągnięcie wręcz szokuje.