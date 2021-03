Tiger Woods podziękował golfistom, którzy podczas rozgrywanego na Florydzie turnieju ubrali na jego cześć czerwone koszulki, z którymi kojarzony jest wielki mistrz, dochodzący do zdrowia po wypadku samochodowym. Amerykanin słowa podziękowania skierował także do fanów.

Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, Patrick Reed i Tony Finau - to niektórzy z golfistów, którzy podczas rozgrywanego na Florydzie turnieju WGC-Workday Championship wyrazili wsparcie dla Woodsa, zakładając czerwone koszulki.



- Trudno wyrazić jak bardzo byłem wzruszony, gdy włączyłem telewizor i zobaczyłem wszystkie czerwone koszulki. Do każdego golfisty i fana - naprawdę pomagacie mi przetrwać ten trudny czas - napisał Woods na Twitterze.



W minionym tygodniu słynny Amerykanin odniósł poważne obrażenia w wypadku samochodowym, do którego doszło na przedmieściach Los Angeles. Jego pojazd dachował, a golfista został wyciągnięty przez przednią szybę. Doznał m.in. otwartych złamań kości piszczelowej i strzałkowej.





