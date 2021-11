Nowy program zaraz po końcowym gwizdku spotkań Polaków. Interia Sport - Gramy Dalej!

Budowa w dzielnicy Piotrowice przy ul. Asnyka rozpoczęła się we wrześniu zeszłego roku. Tam gdzie kiedyś było stare boisko klubu Kolejarz powstaje wielofunkcyjny obiekt sportowy. Składać się będą na niego stadion, z którego skorzystają piłkarze i lekkoatleci, boisko do baseballu, boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej i koszykówki, a także dwa boiska do siatkówki plażowej oraz plac treningowego street workout. Przy stadionie powstaje budynek z szatniami wraz z trybunami przy głównym boisku na 228 miejsc siedzących. Własne widownie będą miały również boiska do baseballu (dwie trybunki na 35 i 33 miejsca siedzące) oraz boisko do siatkówki plażowej (trybunka na 51 miejsc).

Katowice: bieżnia dla profesjonalnych sportowców

W 2012 roku miasto przejęło ten teren od PKP za ponad 2 mln zł i zdecydowało się w to miejsce tchnąć nowe życie. Prace budowlane o wartości 36,8 mln zł realizuje firma Greta Sport z Dąbrowy Górniczej. Ma duże doświadczenie w tego typu inwestycjach: od 2004 roku wykonała ponad 1000 obiektów sportowych i ma doświadczenie w kładzeniu syntetycznych nawierzchni poliuretanowych (ułożyła już około 1,5 mln metrów kwadratowych takich nawierzchni). Karol Zalewski, mistrz olimpijski w sztafecie mieszanej 4 × 400 metrów z Tokio, zawodnik AZS AWF Katowice, na co dzień trenuje na wykonanej przez właśnie tę firmę bieżni w rodzinnym Olsztynie i jest zadowolony.



- Na pewno nie mogę narzekać, bieżnia spełnia wszystkie standardy. Kiedy zacząłem na stadionie w Olsztynie trenować kilkanaście lat temu, był w opłakanym stanie. Teraz warunki są świetne. Niedawno mieliśmy tu zawody podczas fatalnej pogody, mimo to biegało się znakomicie. Nie ma porównania choćby z bieżnią na warszawskiej AWF, która była modernizowana dwa lata temu a już się rozpada - mówi "Interii" Zalewski. Podobna bieżnia jak w Olsztynie będzie zamontowana w Katowicach, wylewka pod nią została już wykonana. Na obiekcie powstanie również pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną trawą, na którym mecze będzie rozgrywał Rozwój Katowice.

Zdjęcie Budowany stadion piłkarsko-lekkoatletyczny w Katowicach - Piotrowicach. Tam będzie grał Rozwój / Paweł Czado / INTERIA.PL

- Prace w Piotrowicach przebiegają zgodnie z harmonogramem. Codziennie na budowie pracuje około 50 osób. Obecnie wstawiane są okna w budynku. Wierzymy, że inwestor czyli miasto będzie zadowolony - ma nadzieję Robert Stańczyk z firmy Greta Sport.

A co ze starym stadionem Rozwoju?

Przetarg na sprzedaż terenów i stadionu przy ul. Zgody w Katowicach Spółka Restrukturyzacji Kopalń ogłosiła rok temu. Teren ma już nowego właściciela: kupiła go spółka należąca do Arkadiusza Milika, byłego piłkarza Rozwoju. Zapłaciła ponad 18 mln zł za ponad 65 tysięcy metrów kwadratowych, na których znajduje się niszczejący od ponad dwóch lat obiekt, trzy zarośnięte boiska treningowe i kilka dawnych klubowych budynków. Na razie nie wiadomo jakie są dokładne plany dotyczące tego terenu.