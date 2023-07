Ten moment zmienił życie Schwarzeneggera. Jako dziecko trenował inny sport

Moment, w którym bicepsy i tricepsy stały się dla Arnolda Schwarzeneggera ważniejsze od dośrodkowań i główek można nawet ustalić dość łatwo. To był rok 1961. Arnold miał 14 lat, kiedy trener drużyny piłkarskiej z Thal w austriackiej Styrii (to na przedmieściach Grazu) wziął chłopców na siłownię, aby podnieść ich tężyznę. Młody Arnold oniemiał na jej widok. Zwariował wówczas na punkcie sztang, atlasów i ciężarów, zwariował na punkcie rzeźby ludzkiego ciała. Zwariował też na punkcie kina.

Trenowanie na siłowni łączył bowiem z bieganiem do miejscowego kina, by oglądać tam filmy z największymi siłaczami świata. Jego największym idolem był Reg Park - osiadły przez lata w Afryce Południowej brytyjski kulturysta i pierwszy filmowy Herkules (a także niedoszły pływak). Austriacki chłopak miał go na okładkach pism, na zdjęciach nad łóżkiem, a po latach spotkał go i trenowali razem, stając się przyjaciółmi.

Arnold Schwarzenegger jak zahipnotyzowany wpatrywał się także w filmowe opowieści o Tarzanie - roznegliżowanym atlecie, który jako dziecko został wychowany przez małpy. Tarzana grał przecież Austriak! Johnny Weismuller był pięciokrotnym mistrzem olimpijskim w pływaniu dla Stanów Zjednoczonych na igrzyskach w 1924 i 1928 roku, do czego dorzucił jeszcze brązowy krążek w piłce wodnej; reprezentował USA, ale był przecież Austriakiem. Pochodził z rodziny austriackich mieszkańców Siedmiogrodu, którzy wyemigrowali do Ameryki jeszcze w czasach Austro-Węgier.

Zresztą łatwo to było rozpoznać - jodłowanie stało się znakiem rozpoznawczym Tarzana tak jak muskularne ciało i akrobacje na lianach.

Arnold Schwarzenegger nie potrafił tak jodłować, ale to wtedy, gdy obserwował Rega Parka i pływackiego mistrza Johanna Weissmullera, uświadomił sobie, że nie jest skazany na małą mieścinę w Austrii. Świat stoi otworem, Ameryka stoi!

Arnold Schwarzenegger w Cannes po wygraniu konkursu Mr. Olympia w 1977 roku / ZUMA / Newspix/East News

Arnold Schwarzenegger nigdy nie został piłkarzem

Może Arnold Schwarzenegger mógłby zostać wyróżniającym się piłkarzem. Nie dowiemy się już tego. Zamiast zagrać np. w Sturmie Graz czy reprezentacji Austrii, która jednak w latach sześćdziesiątych miała już okres schyłkowy w porównaniu z latami poprzednimi, młody Austriak zagrał w "Conanie", "Terminatorze" czy "Predatorze".

Stał się ikoną amerykańskiego kina. Trzeba jednak pamiętać, że pierwsze laury jako siłacz zdobywał w zawodach Mr Europa, a nie Mr America. Zresztą z tego też powodu dał nogę z austriackiej armii. Opuścił szkolenie, zszedł z posterunku, by wziąć udział w zawodach kulturystycznych. Spędził za to tydzień w więzieniu.

Byłem uzależniony i nic nie miało dla mnie znaczenia. Więzienie wkalkulowałem w koszty ~ - mówił Arnold Schwarzenegger w dokumencie Netflixa

Wyobraźmy sobie teraz sytuację, w której gubernator Kalifornii i jeden z najbardziej rozpoznawalnych Amerykanów nie zna niemal słowa po angielsku, poza podstawowymi zwrotami. A z takim bagażem Schwarzenegger przybył w 1968 roku do Ameryki. Mówił bardzo kiepsko i z tak wyraźnym akcentem, że każdy w Stanach Zjednoczonych rozpoznawał w nim Niemca. - Jestem Austriakiem - podkreślał, ale dla Amerykanów było to jedno i to samo.

Trzeba jednak przyznać, że nazistowską przeszłość wyciągnęli mu dopiero wtedy, gdy wkroczył do polityki i zaczął kandydować na gubernatora kluczowego amerykańskiego stanu. I to nie jego przeszłość, a jego ojca. Gustav Schwarzenegger rzeczywiście był członkiem NSDAP, wyznawcą Hitlera i to na długo przed anchlussem Austrii. Mało kto wie, że ojciec legendy kina wziął udział w inwazji na Polskę w 1939 roku, a ranny na froncie wschodnim, leczony był w szpitalu w Łodzi.

Byłem dzieckiem. Nic z tego nie pamiętam, a mój kontakt z ojcem był słaby ~ - mówił Arnold Schwarzenegger, urodzony w 1943 roku, gdy jego ojca zwolniono już ze służby z uwagi na powtarzające się ataki malarii

Arnold Schwarzenegger miał na tyle słabe relacje z ojcem, że wymyślił sobie nawet historię podawaną potem jako fejk przez prasę, iż nie poszedł na jego pogrzeb, gdyż miał wtedy ważne zawody kulturystyczne. To ojciec uważał, że powinien zostać piłkarzem, w ostateczności narciarzem. W każdym razie robić coś austriackiego, a nie ćwiczyć półnagi, natarty oliwką.

Arnold Schwarzenegger w 1974 roku / Madison Square Garden Center / Wikimedia

188 cm wzrostu, ponad 110 kg wagi, 56 cm w bicepsie i 155 cm obwodu klatki piersiowej nie wystarczały początkowo młodemu Austriakowi do tego, by pokonać największego herosa tamtych czasów - innego imigranta Sergio Olivę. Były żołnierz kubańskiej armii Batisty uciekł z Kuby po tym, jak władzę przejęła tam rewolucja Fidela Castro. Olbrzym z Hawany był wtedy absolutną ikoną kulturystyki i Arnold Schwarzenegger jeden jedyny raz przegrał prestiżowe zawody atletyczne Mr Olympia właśnie z nim. Prestiżowe, gdyż w odróżnieniu od Mr Universe na nie przyjeżdżali wszyscy najlepsi.

Był to jego pierwszy start w 1969 roku. Potem Austriak był już bezkonkurencyjny i niepokonany, aż zszedł ze sceny sportowej. Jego miejsce jako czempion wśród siłaczy zajął w 1976 roku Franco Columbu - włoski olbrzym z Sardynii, którego może mniej kojarzymy, aczkolwiek to właśnie on był... drugim Terminatorem. Wystąpił u boku swego przyjaciela w "Terminatorze" z 1984 roku w scenie z przyszłości, w której jeden z cyborgów atakuje bazę ostatnich ludzi. Tu go możemy zobaczyć:

Arnold Schwarznegger w 1969 roku przegrał z Sergio Olivą, ale błysnął wtedy na tyle, że otworzyły się dla niego bramy Hollywood. Z tym swoim słabym angielskim zagrał wszak w "Herkulesie w Nowym Jorku" strąconego z - nomen omen - Olimpu herosa, który jakoś musi sobie poradzić w Nowym Jorku, chociaż ledwo co rozumie, najprostsze idiomy angielskie są dla niego za trudne, ale za to dysponuje potężną siłą.

Ronald Reagan pomógł Arnoldowi Schwarzeneggerowi

Ze sportu do kina prowadzi prosta ścieżka, ale w wypadku Arnolda Schwarzeneggera sen o karierze poza sportem nie był łatwy. Długo mówiono, że koń potrafi od niego lepiej zagrać i nie zmienił tych opinii nawet "Złoty Glob" za rolę w "Niedosycie". Aż przyszły filmy takie jak seria "Conan" czy zwłaszcza "Terminator", w którym Austriak nie chciał zagrać czarnego charakteru, który wypowiada tak niewiele kwestii. Dał się jednak przekonać. - Jesteś jak maszyna. Jesteś maszyną - uzasadniał reżyser James Cameron, twórca potem "Titanica" czy "Avatara".

Kadr z filmu "Predator" (1987). Ręka Carla Weathersa (z lewej) i Arnolda Schwarzeneggera (w czerwonym) / Madison Square Garden Center / Wikimedia

- Musiałem poczekać na swoją szansę, aż nadeszły lata 80., Ronald Reagan z jego wielką Ameryką i w miejsce mody na chudych aktorów jak Dustin Hoffman czy Al Pacino, typowej dla lat 70., przyszło zapotrzebowanie na siłaczy i gladiatorów - mówi w biograficznym filmie "Arnold" na Netflixie.

Pojawiło się zapotrzebowanie na herosów sportu i siłaczy, jakich kino nie miało od czasów Johna Weissmullera i Rega Parka.

Do 2005 roku stadion w austriackim Grazu nosił imię Arnolda Schwarzeneggera. Patronat skasowano, gdy aktor i kulturysta jako gubernator Kalifornii odmówił ułaskawienia mordercy Stanleya "Tookie" Williamsa, chociaż ten przez ćwierć wieku pobytu za kratami miał być już w pełni zresocjalizowany. Schwarzenegger zwrócił miastu Graz pierścień honorowego mieszkańca i zabronił mu używać swego nazwiska do jakichkolwiek celów marketingowych i reklamowych.

Arnold Schwarzenegger / AFP

Arnold Schwarzenegger z przyjaciółką Heather Milligan / AFP